Finalistii Eurovision Romania vor fi alesi duminica seara

Pentru unul dintre cele zece locuri din finala concureaza: Elize & No Stress, Cristina Vasiu, Tudor Turcu, Ramona Nerra, Instinct, Eduard Santha, Tavi Colen & Emma, Zanga, Ilinka feat. Alex Florea, Alexandra Craescu, Maxim, D-Lema, Mihai Traistariu (Mihai), Ana Maria Mirica si Xandra.SuperChill va aduce in fata publicului un show cu muzica, dans, acrobatii, cu participarea unora dintre cei mai buni muzicieni autohoni, precum Nicu Dumitrescu (percutie), Adrian Tetrade (tobe) sau Paul Bonghez (chitara electrica).Ovidiu Anton, castigatorul Selectiei Nationale 2016, revine la TVR, duminica seara, pe scena Eurovision Romania. Artistul va sustine un recital in semifinala competitiei, cand va interpreta, alaturi de trupa Anton, cele mai noi piese ale sale, dar si hitul cu care a castigat Eurovision Romania 2016: "Moment of Silence".Juriul, format din Paula Seling, Luminita Anghel, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu si Andrei Tudor, va alege duminica cei zece finalisti.Castigatorul Selectiei Nationale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot, in finala din 5 martie.Toate cele 15 melodii calificate in semifinala sunt incarcate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate si alte detalii privind concursul.Semifinala este transmisa live la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+ de la ora 20:30.