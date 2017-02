Goran Bregovic si Wedding and Funeral Orchestra vor concerta la Bucuresti pe 29 septembrie

tarii sale.



Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni din Balcani, este un chitarist si compozitor originar din Sarajevo, Bosnia. Acesta s-a nascut pe data de 22 martie 1950, intr-o familie cu origini mixte: tatal sau croat si mama de ginte sarba.In 1975, cand se pregatea de cariera de profesor al ideologiei oficiale la aceea vreme, marxism-leninism, formatia Bielo Dugme a castigat popularitate in Iugoslavia. A renuntat la vocatia de dascal si a devenit idolul tinerilor si cel mai improtant star rock alS-a retras din Bielo Dugme in anii '90, avand la activ 13 albume vandute in sase milioane de exemplare. Dupa zece ani de muzica rock, Bregovic a renuntat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a facut cunoscut in intreaga lume: o combinatie de ritmuri traditionale balcanice, cu sonoritati rock.Biletele se gasesc in format electronic pe iabilet.ro.