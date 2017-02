VIDEO Cantareata Joan Osborne va reinterpreta cantecele lui Bob Dylan pe 6 mai, la Bucuresti

Cantareata si compozitoare Joan Osborne este recunoscuta pentru misiunea de a traduce muzica lui Bob Dylan Dylan pe intelesul noii generatii, fara a-i denatura liricitarea si emotiile.Munca sa pune intr-o noua lumina o selectie de piese din repertoriul lui Dylan, iar rezultatul transcende intr-un show pe care publicatia New York Times l-a ridicat la rang de antologie: "She treats Mr. Dylan as a fellow troubadour and roustabout, inventing the rules while traveling along an endless road."Joan Osborne isi imparte sinele artisitic intre cariera solo si super proiectul rock/soul Trigger Hippy iar cel mai recent album al artistei, "Love and Hate" (2014), reflecta integritatea muzicala neclintita de-a lungul unei cariere de peste doua decenii.Joan Osborne a impartit scena cu artisti legendari precum Bob Dylan, Luciano Pavarotti, Stevie Wonder, Emmylou Harris, Taj Mahal sau Mavis Staples, iar albumele sale i-au adus numeroase Discuri de Platina si nominalizarii Grammy.Biletele pentru concertul de pe 6 mai se gasesc in format electronic pe iabilet.ro si costa intre 100 si 150 de lei.