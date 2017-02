VIDEO Concert #dinBasarabia: Zdob si Zdub si Alternosfera canta pe 25 martie in Bucuresti

Evenimentul este organizat de Centrul pentru Integrare si Dezvoltare Prut, cu sprijinul Institutului Cultural Roman si al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni, cu ocazia aniversarii a 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu Tara (27 martie 1918).Formatia etno-rock din Republica Moldova,, din 1994 combina diferite stiluri muzicale si promoveaza folclorul romanesc autentic, sustinand concerte in peste 20 de tari europene. Trupa a obtinut locul 6 la concursul Eurovision in 2005 si a cantat pe aceeasi scena cu mari artisti si trupe precum Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park.este o formatie de Rock alternativ, infiintata in decembrie 1998 la Chisinau. De-a lungul timpului, trupa a sustinut sute de concerte in Romania si Republica Moldova, lansand cinci albume si un EP. In luna octombrie a anului 2015, Alternosfera a lansat albumul "Haosoleum", ultima parte a tripticului "Epizodia", printr-un concert inedit la Arenele Romane din Bucuresti. De asemenea, trupa a primit, pentru al patrulea an consecutiv, titlul "Best Romanian Alternative Rock Band 2016", in urma unui concurs anual organizat de Metalhead.ro., formatie acoustic funk din Basarabia, a fost infiintata in 1991 de catre Igor Dina, producatorul Zdob si Zdub, si reactivata in 2013, cu participarea unor instrumentisti de seama si a tinerei soliste Lidia Scarlat. Trupa colaboreaza cu o casa de discuri si diversi artisti consacrati de la Bucuresti si in ultimii ani a cantat in deschidere pentru The Cardigans si Morcheeba.este o trupa funk rock din Republica Moldova, un proiect al renumitului basist si producator muzical din Chisinau, Alex Calancea. Acesta a adunat in jurul sau cei mai buni instrumentisti de peste Prut pentru a oferi publicului muzica rock de calitate.Trupa RUPT este formata din Alex Calancea, chitara bas, Andrei Glavan, voce, Nickel Russu - tobe, Saric Vatavu - chitara si Serghei Ivanov - clape.Biletele pentru Concertul #dinBasarabia, editia a III-a, sunt disponibile pe iabilet.ro