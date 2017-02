VIDEO Rapperul american Lil Jon va canta in Romania pe 22 iunie

DJ, rapper, compozitor, producator, actor si maestru al beaturilor ce scot fum din subwoofere, Lil Jon este prezent in industria muzicala americana de aproape 25 de ani cu o cariera impresionanta ce i-a adus colaborari cu artisti precum Snoop Dogg, Ice Cube, Ciara, Britney Spears si Usher.El a pus bazele unui subgen aparte de hip hop intitulat "crunk", stil pe care l-a perfectionat si l-a imbogatit cu elemente muzicale neortodoxe hip hopului precum vocea clean, distorsul de chitara sau tobele clasice.Lil Jon este cunoscut publicului romanesc datorita unor piese precum "Turn Down for What", "Da Blow", "Go To Church" (feat. Ice Cube si Snoop Dogg), "Yeah!" (o colaborare cu Usher si Ludacris) si in mod special pentru "Get Low" piesa aparuta pe coloana sonora a filmului Need For Speed Underground.Muzica lui Lil Jon, manifestata sub diverse colaborari cu artisti de top ai momentului, insumeaza sute de milioane de vizualizari in mediul online. Artistul detine in palmaresul sau un premiu Grammy pentru piesa "Yeah!" si un premiu MTV Video Music Awards pentru piesa "Turn Down for What".Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro Copiii cu varsta sub 7 ani vor beneficia de bilete speciale. Acestea vor costa 50% din pretul unui bilet Acces General si vor fi disponibile doar in seara concertului, la intrare.