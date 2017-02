VIDEO Saxofonistul Joe Lovano va sustine un concert in Romania pe 25 martie

Castigator al Premiului Grammy, saxofonist si compozitor, Joe Lovano se pozitioneaza in avangarda grupurilor de Jazz de mari sau mici dimensiuni. De la lucrarea sa simfonica nominalizata la premiile Grammy, pana la rolul sau de sef al catedrei de jazz la Berklee College of Music, saxofonistul originar din Cleveland/SUA impinge si provoaca fara teama asocierile sale conceptuale si tematice, intr-o cautare pentru noi moduri de exprimare artistica si noi modalitati de a defini limbajul jazzului.In 2014, Joe Lovano a castigat premiul pentru Suflatorul si Saxofonistul Anului de la Asociatia Jurnalistilor de Jazz, precum si Saxofonistul Tenor al Anului, de la prestigioasa DownBeat Magazine.Artistul a lansat 23 de albume aclamate la faimoasa casa de discuri Blue Note, ultimele trei concentrandu-se pe cvintetul sau, US FIVE.In seara de 25 Martie, pe scena de la Sala Radio, vor urca Joe Lovano (saxofon tenor), Lawrence Fields (pian), Peter Slavov (bass) si Otis Brown ( baterie).