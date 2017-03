VIDEO Turneul Overground Elements cu byron, The Mono Jacks, Travka si Robin and the Backstabbers continua pe 10 martie in patru orase din tara

Biletele la concerte s-au pus deja in vanzare in reteaua www.iabilet.ro (Bucuresti, Iasi, Timisoara) si www.biletmaster.ro (Cluj). Acestea sunt in numar limitat, asa ca aveti grija sa va luati din timp!

Unde vor canta cele patru trupe pe 10 martie:

vor prezenta in premiera materiale de studio noi. Reuniti sub conceptul Solo Together, fiecare membru al trupei a compus si inregistrat separat cate un album cu creatii proprii.Aflati intr-o perioada de creatie pentru noi materiale,prezinta proiectul "Reconstituirea" o abordare noua in materie de live bazata pe filmul clasic cu acelasi nume. Si vechi, si nou, nici chiar electric, nici chiar acustic, ceva frumos si deosebit despre povestea filmului.vor reduce la minim "galagia" de pe scena, propunand o interpretare unplugged, esentializata si "raw", intr-o ambianta calda si familiara, propice pentru descoperirea povestilor din spatele muzicii.vor continua proiectul inceput la Bucuresti in 2016, extinzand aria concertelor Electro-Acustic la scara nationala.Robin and the Backstabbers, Iasi, Fratelli Lounge & Club, open doors ora 20:30Travka, Cluj, /Form Space, open doors ora 22:00The Mono Jacks, Timisoara, Fratelli Lounge & Club, open doors ora 21:00byron, Bucuresti, Fratelli Lounge & Club, open doors ora 21:00