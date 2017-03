Pendulum, Dub FX, Borgore si SigmaDJ, printre noii artisti confirmati la Untold

Acestia se alatura unor nume precum Armin van Buuren, Afrojack, Hardwell, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Martin Garrix, Steve Aoki, Solomun, Sven Vath, Loco Dice, Chris Liebing, Jamie Jones si Dubfire.este un DJ din Israel de muzica dubstep, cunoscut pentru excentrismul sau atat in ceea ce priveste muzica cat si in privinta doleantelor pe care le areatunci cand mixeaza pe scena.Dj-ul australian Dub FX vine pentru prima data la Untold, iar Chase and Status DJ Set se reintorc pe scena festivalului de la Cluj-napoca, alaturi de Pendulum DJ Set. Pe aceeasi scena vor urca si cei de la Sigma DJ Ser, cunoscuti pentru hiturile "Nobody to love" si "Changing".SigmaDJ Set vin pentru prima data la UNTOLD si sunt cunoscuti pentru hiturile "Nobody to love" si "Changing".Ultimele abonamente la pretul promotional de 385 de lei plus taxe din pretul final de 550 de lei plus taxe, mai pot fi achizitionate de pe www.untold.com, doar pana la sfarsitul lunii martie. Sunt disponibile si bilete de o zi dar si abonamente VIP.UNTOLD 2017 va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.