VIDEO O luna pana la concertul Postmodern Jukebox de la Sala Palatului

Articol webPR

Turneul european al trupei a debutat pe 27 februarie. Dupa Moscova, Riga, Talin, Dublin, Helsinki, Oslo, Edinburgh, Stockholm, Liverpool, Copenhaga, Berlin si multe alte metropole, fenomenul viral Postmodern Jukebox ajunge la Bucuresti pe 29 martie, la Sala Palatului.Scott Bradlee, creatorul trupei si eminenta cenusie din spate, a transformat brandul Postmodern Jukebox intr-o adevarata forta, construind o miscare incredibila in jurul grupului la nivel local. Scott continua sa identifice piesele potrivite pentru trupa, sa creeze aranjamentele si sa desemneze distributia pentru fiecare turneu, distributie care include nume notabile alaturi de talente nou descoperite. Postmodern Jukebox lanseaza cate un nou videoclip in fiecare saptamana pe canalul lor de YouTube (cele mai recente sunt Nothing Else Matters, Side To Side, What Is Love) toate filmate in mediul casual din sufrageria lui Scott. Un om foarte ocupat in aceste zile, Bradlee isi imparte timpul intre productia de noi videoclipuri in Los Angeles si turneele din intreaga lume. Acum cu o componenta de peste 70 de membri, trupa Postmodern Jukebox are in palmares un canal de YouTube cu 500 de milioane de vizualizari si 2 milioane de abonati.In functie de distanta fata de scena, biletele la concertul de la Sala Palatului costa 120 lei, 150 lei, 180 lei, 220 lei, 350 lei - VIP. Biletele se pot cumpara online pe www.eventim.ro sau prin reteaua Eventim.Organizator: Events.