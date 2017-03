VIDEO Shakira, acuzata de plagiat. Un cubanez sustine ca refrenul piesei "La Bicicleta" este copiat

Livan Rafael Castellanos a depus plangere impotriva columbienilor Shakira si Carlos Vives, pe care ii acuza ca au copiat o parte dintr-un cantec pe care l-a cumpus in urma cu 10 ani.Pentru "La Bicicleta", cei doi au castigat doua Latin Grammy, in 2016 - pentru cantecul anului si inregistrarea anului.Plangerea a fost depusa in Spania, unde traieste cantareata columbiana.Livan Rafael Castellanos sustine ca Shakira si Carlos Vives au copiat un vers si linia melodica a refrenului piesei "Yo Te Quiero Tanto" (1997).Un purtator de cuvant al curtii de justitie spaniole a spus ca acest caz este centrat pe dreptul de proprietate intelectuala si are in prim plan melodia si versurile refrenelor celor doua cantece.Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nascuta pe 2 februarie 1977, este cantareata, compozitoare si dansatoare columbiana cu origini libaneze. Dupa ce s-a lansat pe scena latino-americana in anii 1990, a devenit cunoscuta pe plan international in 2002 cu single-ul "Whenever, Wherever" si albumului "Laundry Service".