Reprezentantii Elvetiei, Moldovei si Spaniei vor canta in finala Eurovision Romania; in ce ordine vor intra concurentii

Publicul isi voteaza favoritul la Eurovision duminica, 5 martie, dintre: Cristina Vasiu, MIHAI, Ramona Nerra, Ana Maria Mirica, Instinct, Ilinca feat. Alex Florea, Tavi Colen & Emma, Maxim, Eduard Santha si Xandra.In finala din 5 martie, in doar trei minute, fiecare dintre cei zece finalisti va incerca sa obtina un loc pe scena de la Kiev.In direct la TVR 1, TVR HD, TVR International, TVR Moldova si online, pe TVR+, vor putea fi urmarite melodiile si show-urile celor zece concurenti, iar telespectatorii vor decide cine va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest.(Runa) si trupa, care reprezinta Elvetia cu piesa "Apollo", sunt invitatii finalei Eurovision Romania de duminca, 5 martie. Grupul TimeBelle s-a format acum doi ani si jumatate si din el fac parte, pe langa Miruna - vocal, Emanuel Daniel Andriescu (saxofon si pian) si Samuel Forster (tobe). Cei trei s-au cunoscut la Berna, fiind colegi la aceeasi Universitate, si au hotarat sa colaboreze in aceasta formula - TimeBelle.concureaza la Eurovision pentru Spania cu melodia compozitie proprie "Do It Fo Your Lover". Manel este recunoscut pentru muzica sa cu influente ce variaza de la Dylan pana la Ed Sheeran, surprinzand publicul cu melodiile sale indraznete, pe care le compune si interpreteaza ajutat de chitara. A cantat cover-uri, de multe ori fiind laudat pentru reinterpretarea personala a unor melodii celebre. Manel incearca in prezent si muzica electronica, dar se intoarce cu bucurie si la stilul acustic.au avut cel mai mare numar de voturi din partea publicului si cele mai multe note de 12 de la juriu din Republica Moldova. Astfel, piesa lor "Hey Mamma" a iesit invingatoare in selectia nationala din Moldova si se va auzi pe scena de la Kiev, in mai. Pana atunci, trioul moldovenesc, care a mai reprezentat Moldova si in 2010 la Eurovision, isi face cunoscuta melodia publicului din Romania cantand in finala nationala Eurovision din 5 martie.SOS, Voules-Vous, Money, Money, Money, Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen sunt doar cateva dintre hiturile ABBA, pe care trupa tribute Arrival le va interpreta pe scena finalei Eurovision Romania. Basistul trupei este, cel care a cantat si alaturi de legendarii ABBA.Publicul voteaza timp de o ora si alege reprezentantul Romaniei pentru Eurovision 2017Castigatorul Eurovision Romania din acest an va fi recompensat, pe langa trofeu, cu un cec de 5.000 euro, suma destinata pregatirii show-ului artistului pentru finala internationala.Duminica, 5 martie, in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International, TVR Moldova si online, pe TVR+, melodiile si show-urile celor zece finalisti ai Selectiei Nationale se vor succeda in urmatoarea ordine:1. Ana Maria Mirica2. Ilinca feat. Alex Florea3. Eduard Santha4. Xandra5. MIHAI6. Maxim7. Tavi Colen & Emma8. Instinct9. Ramona Nerra10. Cristina Vasiu