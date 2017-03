VIDEO Tom Odell, Rag'n'Bone Man, Modestep si Irie Maffia, printre artistii confirmati la prima editie a festivalului AWAKE

Festivalul continua astfel seria confirmarilor, dupa ce, la inceputul anului, anunta unul dintre cele mai asteptate show-uri ale anului:- pentru prima data in Romania, alaturi desi trupe locale si regionale.Formata in 2010,este recunoscuta astazi pentru stilul sau muzical interesant, bazat pe un amestec de elemente electronice de dubstep si drum & bass cu influente hard rock, fiind asemanata adesea cu trupe ca Pendulum sau Prodigy.Dinamica show-ului live i-a garantant de-a lungul timpului o prezenta constanta la cele mai mari festivaluri de muzica, printre care Reading, Rock am Ring, Coachella, Glastonbury si Exit.este o trupa din Ungaria cu experienta pe scena muzicii live, activand din 2005. Bazat pe reggae si dancehall, stilul lor se imbina armonios cu hip hop, funk si rock, dand nastere unor show-uri electrizante. Irie Maffia nu este straina publicului roman, concertele sustinute de-a lungul timpului in tara transformand-o intr-una dintre trupele favorite din Ungaria.Alaturi de Modestepsi Irie Maffia, alte 8 nume completeaza programul muzical al primei editii AWAKE: Axel Thesleff (FIN), Alternosfera (MD), Kiscsillag (HU), Suie Paparude (RO), Gojira & Planet H (RO), DJ Sauce (RO), sZempol Offchestra (RO), T-Boys: Goranga & Missile (RO) si DJ Shiver (RO). Acestia se alatura artistilor confirmati: Rag'n'Bone Man, Tom Odell, Mary PopKids, Subcarpati, Golan, Jurjak si Les Elephants Bizarres, noi nume urmand a fi anuntate in perioada urmatoare.Experienta de festival este cu atat mai interesanta pentru cei care aleg sa campeze, iar participantii se vor putea bucura de cazare cu stil in zona de(camping VIP), cu acces la dusuri si toalete proprii.Glamping inseamna o oaza de liniste, cu iluminare artistica pe timp de noapte ce va cuprinde un numar limitat de corturi de laGet A Room Camping echipate cu saltele gonflabile, paturi, covoare, felinar si cos de gunoi. Fiecare cort are capacitate de 4 persoane si va putea fi inchiriat la pretul de 1100 lei, ca optiune pentru cei care detin abonament de 3 zile cu camping.De asemenea, participatii vor avea la dispozitie in zona de camping optiunea de pre-pitched tent, care presupune inchirierea unui cort de 2 persoane echipat cu 2 izoprene, la pretul de 200 de lei, pentru 3 nopti.Festivalul AWAKE se va desfasura in perioada 1-3 septembrie, pe Domeniul Teleki din Gornesti (Targu Mures), biletele fiind disponibile online pe eventim.ro In perioada 2 martie - 31 mai abonamentele de 3 zile pot fi achizitionate la pretul EARLY BIRD de 151 lei si 175 lei incluzand camping. Din 1 iunie, pana joi, 31 august, in perioada de PRESALE, abonamentele vor fi disponibile la pretul de 181 lei, respectiv 205 lei.