​LIVE TEXT Finala selectiei nationale Eurovision: 10 artisti se lupta pentru a ocupa un loc pe scena Eurovision de la Kiev/ Xandra: Nu vad viata fara muzica si fara Eurovision

21.09 In camera verde Eduard se da la prezentatoare. Ea s-a rusinat sau se preface, na.



21.06 A inceput numarul Xandrei. Canta Walk of Life. Voce buna, engleza impecabila, ritm. Acelasi mesaj happy sad „Adelian”: sufar acum, mi-ai frant inima, dar voi fi BINE pentru ca sunt o femeie puternica.

20.59 Eduard Santha spune ca a devenit frustrat din cauza nenorocirilor care se petrec in lume, dar sa avem CURAJ. Printre altele, mai zice ca va castiga. A urcat pe scena. E imbracat cel putin dubios. Are blana pe la gat, dar si un soi de bluza armura. Cumva, el e rock, rau si unbreakble. Oricum, accentul sau britanico-rastafariano-jamaican e destul de dragut. Mai bine canta ceva de jah jah bless si reggae. Si-a dat jos palariuta si canta cu voce tremuranda, adica vrea sa transmita emotie. Are si ceva drum&bass piesa, ca tot a fost la moda acum vreo 3, 4 ani. E mai de prezent, asta vreau sa zic. Bravo, Eurovision! A facut un moment bun Eduard, cam cel mai ok de pana acum.



20.54 Helciug vorbeste in culise cu Ana Maria. Mi-as dori sa nu mai existe termenul de CAMERA VERDE la nicio emisiune. Ana povesteste ca si-ar fi dorit sa fie politista, avocata si altele. Helciug are o frizura de zici c-a bagat degetele-n priza.



20.49 Urmeaza Ilinca feat. Alex Florea - Yodel it. Ei sunt favoritii acestei editii a concursului Eurovision. Melodia asta e precum una dintre reclamele acelea foarte enervante de la televizor pe care nu reusesti sa ti le mai scoti din cap. Stilul lui Alex Florea este destul de greu de descris. O combinatie intre connect-r, alex velea, pitbull, cu ceva mai multe tente grunge si reggae. Are codite impletite, uau. Au pregatit si o coregrafie care sa mearga cu "iodeleitul" si canta cu nerv. Cantecul este enervat de catchy, s-ar putea sa aiba succes daca ajunge pe scena Eurovision de la Kiev. Daca nu, cu siguranta radio-urile romanesti vor avea grija sa difuzeze Iodelelelei cel putin o data la cinci minute.



20.41 Prima concurenta este Ana Maria Mirica. Canta o melodie rock, cumva. Seamana foarte, foarte bine cu o alta melodie, care din pacate imi scapa acum. Propun ca la anul Ana Maria Mirica sa participe impreuna cu Ovidiu Anton la Eurovison. Cred ca ar avea mai mult succes. M-a pierdut melodia, nici nu mai stiu care e refrenul, dar Ana Maria e forta, canta puternic. Sa vorbim despre ce conteaza cu adevarat: vestimentatia. All black, evident. Rochie lunga, se vrea a fi ceva pasare misterioasa, se pune jos, un moment cu multa actorie.



20.41 Un moment trist, o reporterita transmite live din Piata Universitatii, acolo unde este transmisa finala, si ne spune ca fanii sunt nerabdatori. Numai ca nu prea sunt fani, adica mai deloc. I-a fugarit Capitala Iubirii pe toti.



20.39 Lasati muzica sa ne uneasca, ii indeamna cei trei prezentatori pe telespectatori. Dan Helciug face glumite, "danisme". Doamnele si-au invatat discursurile pe de rost. Ioana Voicu si Iuliana Tudor arata foarte bine.



20.37 M I H A I a cantat si el playblack melodia Conchitei Wurts. Putem trage niste concluzii.



20.33 Startul finalei este dat de "Superchill", o gasca de vreo 30 de tineri care fac cam de toate, canta danseaza, mixeaza, ceva fusion, ca tot e la moda. Acum au urcat toti finalistii pe scena, se prezinta cantand refrenele melodiilor care au castigat concursul Eurovision de-a lungul anilor, playback. Isi arata patriotismul fluturand steaguri.



