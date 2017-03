Ilinca, dupa castigarea Selectiei Nationale: Compozitorul Mihai Alexandru ne-a facut sa venim la Eurovison

"Din pacate, timpul a fost foarte scurt pentru a pregati ceva. Noi am lucrat la piesa pana in ultimul moment", a spus Alex Florea, referitor la show-ul lor din Selectia Nationala.Ilinca a povestit ca s-a hotarat sa intre in competitie cand a auzit piesa in studioul lui Mihai Alexandru: "Mihai Alexandru ne-a facut sa venim la Eurovision.",La randul sau, Mihai Alexandru a marturisit, intr-o conferinta de presa ce a avut loc dupa finala nationala Eurovision, ca a creat piesa "Yodel It" pentru o trupa care in prezent reprezinta Elvetia la Eurovision 2017."Piesa a fost facuta pentru formatia Timebelle din Elvetia. Dupa aceea, ei au primit o piesa din Suedia la care au ramas pentru ca au tras si managerii (...) si au renuntat la proiectul meu si noi am ramas cu piesa si a trebuit sa fac ceva cu ea", a spus Mihai Alexandru.Pentru prima data in Selectia Nationala, piesa care va reprezenta Romania a fost aleasa exclusiv de public, prin televot. Astfel, la sfarsitul serii, Ilinca si Alex Florea au primit 10.377 de voturi, Mihai Traisariu, al doilea clasat, pentru piesa "I Won't Surrender", 5.201 de voturi, iar Instinct, cu "Petale", 3.063 de voturi.Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 si 11 mai si finala pe 13 mai. Alaturi de Romania, in competitie s-au mai inscris 42 de tari.