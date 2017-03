VIDEO Adio HIM! Finlandezii au anuntat ca trupa isi va incheia activitatea dupa un ultim turneu

Format in Finlanda, grupul H.I.M. (His Infernal Majesty) marcheaza incercarea de reinventare a rockului gotic. Principala ambitie a grupului a fost de a merge pe urmele unor trupe ca Sisters of Mercy sau The Mission (Marea Britanie), motiv pentru care au adoptat un stil caracterizat de furie si iubire mistica pentru a-si marca melodiile, potrivit Wikipedia.Fondatorul trupei este Ville Hermani Vallo (vocalist si compozitor), caruia i s-au alaturat Mige Amour (bas), Lily Lazer (chitara), Gas Lipstick (baterie) si Zoltan Pluto (sintetizator). EP-ul "666 Ways to Love", prima inregistrare a trupei, care a avut loc in anul 1996 a cucerit piata scandinava a vanzarilor.Un an mai tarziu "Greatest Love Songs, vol 666" le-a intarit pozitia de trupa-cult odata cu coverul "Wicked Game", o piesa care initial ii adusese un mare succes lui Chris Isaak. In '99 Zoltan Pluto paraseste formatia, fiind inlocuit de Emerson Burton.Dupa patru ani de la lansarea ultimului album, "Tears On Tape", trupa isi va lua adio de la fani printr-un turneu care va cuprinde 35 de show-uri, in 14 tari. HIM are la activ 8 albume.