A fost stabilita cauza decesului cantaretului George Michael. Artistul a murit din cauze naturale

Politistii declarase initial ca moartea artistului a fost inexplicabila, dar ca n-au existat circumstante suspecte.Potrivit anchetatorului Darren Salter, George Michael a suferit de cardiomiopatie cu miocardita si steatoza.Cardiomiopatia dilatativa este o afectiune severa in care muschiul cardiac este slabit si nu mai are putere sa pompeze sangele in intreg organismul."Nu mai este necesara continuarea investigatiilor [...] Nu vor fi oferite ale noutati, iar familia solicita mass-media si publicului sa ii fie respectata intimitatea", a completat anchetatorul intr-un comunicat de presa.Inmormantarea artistului a fost amanata din cauza investigatiilor. Acesta a murit la varsta de 53 de ani, pe 25 decembrie, in casa lui din Goring-on-Thames, Oxfordshire.George Michael, pe numele sau adevarat Georgios Kyriacos Panayiotou, s-a nascut pe 25 Iunie 1963 si a devenit faimos in anii '80 ca membru fondator in trupa Wham!Talentul sau ca producator, cantaret, compozitor si muzica sa au facut din George Michael unul dintre cele mai bine vanduti artisti din lume, scrie BBC. Inzestrat cu frumusete si cu o voce fina, el a devenit un favorit al concertelor pe masura ce a trecut de la idol al tinerilor la statutul de vedeta nemuritoare.Dar, au existat momente cand lupta cu drogurile si intalnirile cu politia au devenit publice si amenintau sa eclipseze talentele sale muzicale.Artistul a vandut de-a lungul carierei peste 100 de milioane de albume.