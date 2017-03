Concertul pe care Lita Ford il va sustine la Bucuresti se muta de la Sala Palatului la Hard Rock Cafe

Inclusa in Top 10 al femeilor chitariste din toate timpurile, castigatoare a premiului „Cea mai buna chitarista” a anului 1989, nominalizata la Grammy pentru „Cea mai buna interpretare vocala feminina a unei piese rock”, Lita Ford s-a impus in lumea muzicii prin sonoritatea punk a pieselor sale, aparitiile provocatoare pe scena si stilul rebel.Unul dintre albumele cu cel mai mare succes al cantaretei americane si cel care avea sa o proiecteze intre numele cu greutate ale muzicii rock a fost „Lita”, care continea hituri devenite ulterior foarte populare precum „Kiss Me Deadly”, „Close My Eyes Forever”, celebrul duet cu Ozzy Osbourne si „Falling In and Out of Love”, o piesa scrisa impreuna cu Nikki Sixx de la Motley Crue.Potrivit organizatorilor, biletele cumparate pentru Sala Palatului sunt in continuare valabile si vor fi echivalate cu accesul la concertul de la Hard Rock Café.Fanii Litei Ford care doresc sa o vada pentru prima data la Bucuresti pot achizitiona bilete in picioare la pretul de 65 de ron la concertul de pe 14 martie de la Hard Rock Café de pe site-urile www.vreaubilet.ro www.iabilet.ro si de la Hard Rocl Cafe.