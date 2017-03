VIDEO Smiley sarbatoreste un deceniu de cariera solo printr-un concert care va avea loc pe 1 iunie la Arenele Romane

Va fi cel de-al treilea concert consecutiv de 1 iunie sustinut de Smiley la Arenele Romane.“Nimic nu se compara cu felul in care ma simt in timpul concertului de 1 iunie. Si acum daca inchid ochii, ma simt acolo, pe scena aia, fericit, dupa fiecare piesa cantata. Privesc spre public, il aud, il simt, imi bate in inima si e totul ca un vis. Multumesc pentru 10 ani in care traiesc in acest vis frumos alaturi de voi si va astept sa ne cantam sufletele pe 1 iunie, la Arene”, spune Smiley.Potrivit organizatorilor, doar 4200 de bilete vor fi puse in vanzare pentru concertul Smiley-10 ani, din 1 iunie, de la Arenele Romane.Biletele pot fi cumparate online pe iabilet si au urmatoarele preturi: - earlybird la oferta: 199 Lei categoria A, 129 Lei categoria B, 69 Lei categoria C pana pe 15 aprilie- presale: 219 Lei categoria A, 139 Lei categoria B, 79 Lei categoria C pana pe 1 iunie- la intrare: 250 Lei categoria A, 150 Lei categoria B, 100 Lei categoria CIncepand cu data de 15 martie, biletele se vor gasi si in retelele eventim.ro si bilete.ro. Evenimentul este organizat de BestMusic Live Concerts si HaHaHa Production.