VIDEO Trupa The Killers va canta pe 5 iulie la festivalul Exit din Serbia 

The Killers s-a format in 2001, in Las Vegas, dupa ce Brandon Flowers, solistul trupei, s-a intors fascinat de la un concert Oasis si a publicat un anunt intr-un ziar local, in care cauta persoane care stiau sa cante la chitara, bas si tobe. Alaturi de Flowers la voce si clape, in trupa mai canta in formula actuala, din 2003, bateristul Ronnie Vanucci, chitaristul Dave Keuning si basistul Mark Stoermer.Trupa a primit numeroase premii pentru realizarile sale muzicale, inclusive nominalizari la premiile Grammy, American Music Award, MTV Video Music Awards sau NME Awards. Cei patru membri au fost headlineri la toate marile festivaluri din intreaga lume, sustinand totodata concerte pe cele mai mari arene, cum ar fi Madison Square Garden, sau stadioane precum Wembley.Festivalul EXIT va avea loc in perioada 6-9 iulie, in cetatea Petrovaradin din Novi Sad, Serbia, iar 5 iulie este acum adaugata ca Ziua Zero. Toate biletele deja cumparate pot fi actualizate cu Ziua Zero, la un pret special, disponibil incepand cu 13 martie. Biletele pot fi achizitionate online, de pe MyTicket.ro Ceea ce a inceput ca o miscare de libertate a tineretului in 2000 si a daramat regimul opresiv a lui Slobodan Milosevic, s-a transformat intr-unul dintre cele mai importante festivaluri din lume, line-up-ul sau incluzand de-a lungul anilor artisti precum Red Hot Chili Peppers, Madonna, Depeche Mode, Robbie Williams, Guns'n'Roses, Arctic Monkeys, The Prodigy sau Motorhead.Avand in vedere ca este singurul festival contemporan de muzica care a crescut din activismul social, EXIT va marca cei 50 de ani de la originala Summer Of Love din 1967 si va aminticelor prezenti de miscarea de pace a anilor ’60.Vezi cum a fost anul trecut la Exit Festival - IMPRESII DIN SERBIA. Exit Festival, unul dintre motivele pentru care ar trebui sa vizitezi Serbia