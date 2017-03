Ilinca si Alex Florea promit un show memorabil la Eurovision: Sa avem o miscare care sa fie amprenta piesei

Alex Florea considera ca a ajuns aici si pentru ca a studiat actoria la Universitatea Ovidius, lucru care l-a ajutat in dezvoltarea sa personala, sa scape de inhibitii si de emotii: "Faptul ca am studiat Actorie la Universitatea Ovidius m-a ajutat foarte mult sa ajung si aici, a contat foarte mult pentru dezvoltarea mea personala si artistica. Nu m-am inscris la Facultatea de Arte pentru a fi actor, ci pentru dezvoltarea mea personala si pentru scena: acum vad altfel spatiul, pozitionarea in scena, am scapat de inhibitii, de emotiile de pe scena. Oricum, m-am indragostit si mai mult de teatru datorita anilor de studentie".Ilinca spune ca si ea isi doreste sa studieze actoria, dar inca nu a decis la ce facultate se va inscrie.In ceea ce priveste concursul Eurovision, cei doi tineri spun ca isi doresc un show memorabil: "Sa avem o miscare care sa fie amprenta piesei, cum este la sau la . Initial, trebuia sa merg sa reprezint Elvetia, cu trupa Time Belle, cu piesa asta. Am ramas, insa, sa cant cu Alex, iar Time Belle vor fi la Eurovision cu o alta solista romanca", a explicat Ilinca.Rectorul Universitatii Ovidius, Sorin Rugina, considera ca se poate vorbi de excelenta in domeniul formarii tinerilor artisti in cadrul Facultatii de Arte, avand in vedere rezultatele inregistrate la Selectia Nationala Eurovision."Sunt un spectator onest al concursurilor de muzica, fiind din Brasov si educandu-ma in spiritul Cerbului de Aur. Iar acum am placerea ca, in concursul pe care il urmarim cu interes in fiecare an, Eurovision, Universitatea Ovidius sa aiba reprezentanti de seama nu numai printre participanti, unul dintre castigatorii acestei editii este masterand al Facultatii de Arte, toti fiind produsul activitatii cadrelor noastre didactice. Asadar, vorbim de excelenta in domeniul formarii tinerilor artisti la Facultatea de Arte de la Constanta, lucru care nu face decat sa ne bucure, sa ne capaciteze si, pe viitor, sa dezvoltam aceste abilitati pe care le avem, pentru ca doar asa vom putea merge inainte", a afirmat rectorul Universitatii Ovidius.Potrivit unui comunicat de duminica al Universitatii Ovidius, pe podiumul Selectiei Nationale a Eurovision 2017 s-au aflat mai multi fosti studenti ai Facultatii de Arte din cadrul institutiei de invatamant.Astfel, la Selectia Nationala Eurovision din acest an, pe locul al III-lea s-a clasat trupa Instinct, cu piesa "Petale", din care face parte Andra Lupu, fosta studenta a Facultatii de Arte, iar pe locul al II-lea Mihai Traistariu, cu "I won￯t surrender", de asemenea fost student al Facultatii de Arte. In plus, la piesa acestuia, backing vocals au fost Garofita Hudema, Iulian Bratu si Maria Cernat, foste sau actuale studente ale Universitatii Ovidius.Artistii care vor reprezenta Romania la editia din 2017 a Eurovision, Ilinca si Alex Florea, au facut, duminica, o vizita la Universitatea Ovidius din Constanta, Alex fiind masterand al Facultatii de Arte.