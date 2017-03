Cantaretul britanic Ed Sheeran va aparea intr-un episod din serialul "Game of Thrones"

Creatorii show-ului TV, David Benioff si Dan Weiss, au declarat la festivalul SXSW ca au incercat mult timp sa il convinga pe Ed Sheeran sa joace in serial.La randul lui, Ed Sheeran a confirmat ca va avea o aparitie in "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", dupa ce internautii au inceput sa discute despre acest subiect.Detaliile in privinta personajului pe care il va interpreta Ed Sheeran nu au fost precizate, insa aparitia lui in serial ar fi fost gandita ca o surpriza pentru actrita Maisie Williams, care se numara intre fanii cantaretului.Ed Sheeran nu va fi primul artist din industria muzicala care va aparea in serialul "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", fiind precedat de membri ai trupelor Coldplay, Mastodon, Of Monsters and Men si Sigur Ros.Deocamdata nu a fost confirmat daca Ed Sheeran va canta in serial, la fel ca Sigur Ros si Of Monster and Men, sau daca va putea fi recunoscut pe ecran. Membrii trupei Mastodon au aparut in serial ca salbatici transformati in zombi.David Benioff si Dan Weiss au mai confirmat faptul ca cel de-al optulea si ultimul sezon "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va contine doar sase episoade, umand sa fie si cel mai scurt sezon al serialului.Ed Sheeran, nascut pe 17 februarie 1991, a lansat doua albume de studio, 14 EP-uri si 24 de single-uri solo si 11 in colaborare cu alti artisti si 20 de videoclipuri muzicale. Single-urile sale au fost descarcate de aproape 17 milioane de ori pe internet in Statele Unite.Al saptelea sezon al serialului "Game of Thrones" va avea premiera pe 16 iulie si va include sapte episoade, iar cel de-al optulea ar urma sa aiba premiera in anul 2018.