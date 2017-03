Grupul belgian Dans Dans in concert la Club Control, astazi!

Articol Twin Arts

Dans Dans este o combinatie unica de muzicieni, formata din Bert Dockx - chitara, Frederic Jacques - bas si Steven Cassiers - percutii.

Inca de la debutul lor, din 2012, fiecare dintre cei trei aduce acestui proiect propriul background muzical. Bert Dockx este cunoscut si ca fondator al trupei Flying Horseman, Frederic Jacques este basistul care il insoteste in turnee pe celebrul Mark Lanegan (Queens of The Stone Age), iar tobosarul Steven Cassiers concerteaza cu trupe belgiene de succes, ca Dez Mona sau DAAU.

Discografia Dans Dans listeaza pana in prezent patru albume, iar grupul isi va prezenta in Romania cel mai recent disc Sand. Desi initial trio-ul belgian s-a remarcat prin reinterpretari de exceptie ale unor compozitii semnate Charles Mingus, Ornette Coleman, Ennio Morricone sau David Bowie, Sand este realizat din compozitii proprii.

Inregistrat intr-un mic studio, in doar 4 zile, Sand e un album capricios, osciland intre letargic, pasiv, extatic, sau dinamic. Creatiile grupului, desi respecta cheia jazzistica a improvizatiei, sunt puternic personalizate prin adaugarea de elemente noi. Muzica lor devine astfel profund cinematica, imbinand sound-ul eclectic si alternantele de tempo cu misterul unui film noir ¬ un soundtrack al intunericului din miez de noapte.

Concertul incepe la ora 20:00. Accesul publicului se face de la ora 19:30.

Biletele costa 35 de lei si se pot cumpara online pe www.eventbook.ro, dar si de la club, la intrare.

Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.

