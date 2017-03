Experiment muzical: Mai multi artisti romani vor face schimb de melodii intr-un concert care va avea loc pe 19 mai in Bucuresti

Concertul Blending Spirits Arena va aduce pe aceeasi scena artisti populari, dar si underground, care au facut schimb de roluri si de piese incadrul experimentului Blending Spirits, inceput in 2015.Conceptul are in vedere alaturarea surprinzatoare si, la o prima vedere neverosimila, a doua personaje, contexte si situatii, pentru a da nastere unor blenduri neprevazute si, deci, unor rezultate de succes, dar greu de imaginat.Incepand de astazi si pana la sfarsitul lunii martie 2017, un numar limitat de bilete la tarifEarly Bird, de 59 RON, s-au pus deja in vanzare.Biletele pot fi cumparate online pe iabilet.ro