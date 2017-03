VIDEO Reactia lui Donald Trump, dupa ce rapperul Snoop Dogg l-a impuscat intr-un clip-pamflet

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 martie 2017

Rapperul californian Snoop Dogg a lansat la inceputul acestei saptamani clipul "Lavender", in care il impusca cu un pistol de jucarie pe un actor care il imita pe Donald Tump, infatisat drept un clovn."Va puteti imagina ce scandal ar fi iesit daca Snoop Dogg, a carei cariera e in scadere, ar fi indreptat si ar fi tras cu arma in presedintele Obama? Puscaria!"Este mesajul postat de Donald Trump pe contul sau de Twitter.O reactie a venit si din partea avocatului presedintelui american, Michael Cohen, care a catalogat clipul drept unul rusinos."Snoop ii datoreaza presedintelui scuze. Nu e absolut nimic amuzant intr-o tentativa de asasinare a presedintelui. Sunt cu adevarat socat si suparat pe el, deoarece credeam ca e mai bun de atat. Cu siguranta ca nu as fi acceptat asa ceva nici daca tinta lui ar fi fost presedintele Obama [...] Doar pentru ca vrei sa te ascunzi in spatele unor abilitati artistice sau a libertatii de exprimare nu inseamna ca este un demers corect. Snoop stie asta, insa el s-a jucat prea aproape de limita", a spus Cohen pentru TMZ.com, noteaza The Telegraph.Tot pentru TMZ a declarat si senatorul Marco Rubio: "Am avut asasinari de presedinti inainte...asa ca un subiect ca acesta trebuie manuit cu foarte multa grija. Daca persoana nepotrivita vede asta si intelege ideea gresita, ar putea aparea o problema grava. Snoop nu ar fi trebuit sa faca asta."Controversatul cantec este un remix al melodiei "Lavender", semnata de trupa canadiana BaBadBadNotGood.