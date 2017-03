"Spirit", un nou album Depeche Mode

Articol webPR

"Spirit" este cel de-al 14-lea album de studio al trupei Depeche Mode si marcheaza prima colaborare cu producatorul James Ford, membru fondator al trupei Simian Mobile Disco, care a mai lucrat cu artisti precum Florence and the Machine si Arctic Monkeys. Albumul a fost lansat atat in format standard, pe CD, cat si in editie de lux, ce include cinci remix-uri si un album cu fotografii realizate de Anton Corbijn.Albumul a primit deja aprecierea criticilor de muzica, Q Magazine numindu-l "cel mai energic album Depeche Mode din ultimii ani". La inceputul lunii februarie a fost lansat single-ul "Where's The Revolution", pentru care trupa a realizat primul videoclip din ultimii 4 ani.Biletele pentru concertul de pe 23 iulie din Cluj-Napoca pot fi achizitionate online, pe eventim.ro, si din magazinele partenere, respectiv: Orange, Vodafone, Germanos, librariile Carturesti si Humanitas, magazinele Carrefour si benzinariile OMV. Mai sunt disponibile bilete in urmatoarele categorii de pret: 131 lei - Gazon, 153 lei - Peluza, 251 lei - Tribuna Inel II, categoriile Golden Circle, Tribuna VIP si Tribuna Inel I fiind epuizate.Fanii mai au la dispozitie pachete Early Entry, ce asigura accesul cu prioritate in zona de concert. Pachetul Early Entry poate fi achizitionat la pretul de 199 de lei si este valabil doar impreuna cu un bilet Golden Circle sau Gazon. Un pachet include: acces cu 30 de minute inainte de ora oficiala de deschidere, check-in pe stadion cu un membru al echipei de organizare si un suvenir oficial. Comenzile pentru pachetele Early Entry se fac pe adresa gasca@emagic.ro.Tracklist (STANDARD):Going BackwardsWhere's the RevolutionThe Worst CrimeScumYou MoveCover MeEternalPoison HeartSo Much LovePoormanNo More (This is the Last Time)FailDISC 1Going BackwardsWhere's the RevolutionThe Worst CrimeScumYou MoveCover MeEternalPoison HeartSo Much LovePoormanNo More (This is the Last Time)FailDISC 2Jungle Spirit MixesCover Me (Alt Out)Scum (Frenetic Mix)Poison Heart (Tripped Mix)Fail (Cinematic Cut)So Much Love (Machine Mix)