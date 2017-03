VIDEO Trupa britanica Years & Years va concerta la festivalul Exit din Serbia

Piesele trupei care s-au auzit la radiourile din intreaga lume, cum ar fi "King", "Shine", "Desire", "Take Shelter", "Eyes Shut" sau "Worship", vor fi interpretate live pe 7 iulie.Pana in momentul in care un alt artist confirmat la EXIT in acest an i-a detronat cu “Human”, albumul Communion al celor de la Years & Years a fost materialul ce a inregistrat vanzarile cele mai rapide pentru un artist aflat la debut, in ultimul deceniu. Years & Years au fost headlineri la festivaluri precum Glastonbury, Coachella, Lollapalooza, iar anul acesta ajung si la EXIT, unde vor prezenta publicului atat hit-urile ce i-au facut celebri, cat si noi piese realizate in colaborare cu cei de la Pet Shop Boys.Un alt nume care si-a anuntat prezenta la EXIT este Lost Frequencies.Scena Fusion aduce si ea noi nume.Alaturi de cei de la The Damned, EXIT va avea o adevarata printesa in line-up-ul din acest an – nu o printesa din basme, ci una cu o poveste ce incepe in ghetto-urile din New York. Direct din Harlem-ul spaniol, Pincess Nokia ajunge in fortareata de la EXIT aducand cu since hit-uri precum “Kitana” si “Tomboy”.Princess Nokia este alter – ego-ul colectiv Destiny Orti, rapper ce si-a gasit drumul alaturi de Chris "Owwwls" Lara, faimos pentru productiile realizate pentru Azealia Banks.Festivalul EXIT va avea loc in perioadape 5 iulie fiind Ziua Zero, in Fortareata Petrovaradin din Novi Sad, Serbia. Printre numele confirmate pana acum se numara: The Killers, Liam Gallagher, Years&Years, Solomun b2b Dixon, Hardwell, Rag’n’Bone Man, Jake Bugg, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Alan Walker, Lost Frequencies, Faithless DJ Set, The Damned, Duke Dumont, Robin Shulz, Foreign Beggars, Hot Since 82, Noisia Outer Edges, Discharge, Destruction si multi altii.Anul acesta uneste patru festivaluri regionale intr-un concept unic: EXIT Summer of Love 2017. Primul, in ordine cronologica, va fi Sea Star, ce va avea loc pe 26 si 27 mai in Umag, urmat de Revolution Festival, la Timisoara, pe 2 si 3 iunie, iar imediat dupa EXIT se desfasoara cea de-a patra editie Sea Dance Festival, intre 13-15 iulie.Biletele pot fi cumparate online de pe Myticket