Blaj aLive 2017 da unda verde primelor noutati: editie reconfigurata, cu Amy Macdonald cap de afis

3 persoane (acces simultan pe acelasi bilet) - 140 lei (aLive 3)

4 persoane (acces simultan pe acelasi bilet) - 160 lei (aLive 4)

5 persoane (acces simultan pe acelasi bilet) - 190 lei (aLive 5)

La Marea Adunare de la Blaj aLive de pe Campia Libertatii, fanii vor putea asculta si dansa in iarba pe ritmurile unora dintre cei mai cunoscuti artisti ai momentului. Cel mai accesibil festival multicultural de la noi va gazdui: 3 scene (Freedom Stage - scena principala, Zona Reggae si Zona Electronica), spatii de lounge si relaxare, food court, parc de distractii, activari si seminarii creative. O calatorie de neuitat pe taramul vibe-urilor bune e promisiunea Blaj aLive 2017.Anul acesta, pentru a sustine autoritatile locale in eforturile de reabilitare a Campiei Libertatii, festivalul va comasa energia celor doua zile traditionale de concerte si de petreceri intr-una singura si nu va mai include zona de camping, spatiu aflat acum in curs de reamenajare. Din 2018 insa, Blaj aLive va reveni la durata si formatul cu care si-a obisnuit deja publicul, intr-o locatie modernizata si cu un line-up pe masura aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia si a 170 de ani de la Marea Adunare Nationala de pe Campia Libertatii Blaj, din 3/15 mai 1848.Lucrarile de reabilitare a Campiei Libertatii au inceput pe 1 iulie 2016 si vor fi finalizate in luna mai a anului 2018, in urma unei investitii totale de 5.200.000 de lei, derulate de Primaria Blaj si Consiliul Judetean Alba."Anul acesta va fi un disconfort pentru cei care participa la festival, pe care eu il consider un disconfort placut, pentru ca efectele acestuia se vor vedea la editia de anul viitor, cand si Campia Libertatii se va ralia, din toate punctele de vedere, la pretentiile si cerintele unui astfel de eveniment, precum Blaj aLive. Lucrarile vor fi finalizate in luna mai 2018, exact inaintea editiei viitoare a festivalului, care va fi una speciala si care va marca asa cum se cuvine implinirea a 170 de ani de la Marea Adunare Nationala de la Blaj si 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Reabilitarea Campiei Libertatii este o lucrare delicata, care necesita timp de implementare, o alta investitie de suflet a administratiei locale", a declarat Gheorghe Valentin Rotar, Primarul Municipiului Blaj.Primul concert din Romania al artisteiva fi sustinut pe Campia Libertatii din Blaj. Considerata drept una dintre cele mai de succes cantarete si compozitoare de origine britanica, artista folk-rock a urcat inca de la debut pe primele locuri ale topurilor europene. Primul sau album, „This is the life”, a intrat pe primul loc al clasamentelor din cinci tari, inclusiv Marea Britanie, a castigat discul de platina in 12 tari si s-a vandut in peste trei milioane de exemplare in intreaga lume. Piesa care da titlul albumului a urcat pe prima pozitie in 10 tari si a inregistrat vanzari de peste 2 milioane de copii. De la lansarea albumului "This Is The Life" din 2007, Amy a cantat pe scenele unora dintre cele mai cunoscute festivaluri din Europa, precum T in the Park sau Glastonbury.O alta premiera este reprezentata de trupa irlandeza de rock alternativ,. Fondata in 2010, aceasta este una dintre formatiile cu ascensiune rapida pe scena muzicala internationala. La scurt timp de la lansare, Walking on Cars a devenit cel mai important band irlandez independent, avand 2 piese in top 30 cele mai ascultate hit-uri de pe iTunes. In plus, in ziua in care trupa a anuntat lansarea primului album in Irlanda, „Everything This Way”, acesta a fost singurul care a inregistrat pre-comenzi care au surclasat nivelul celor avute de Adele, pe orice magazin iTunes din intreaga lume.sunt una dintre cele mai fresh trupe de indie-pop ale Orientului Mijlociu. Originar din Tel Aviv, duo-ul Lola Marsh imbina cu succes versuri cu semnificatii profunde cu armonii complexe si tonuri calde. Single-ul de debut, Sirens, a ajuns imediat dupa lansare pe locul 5 in top 10 cele mai ascultate melodii de pe Spotify din Statele Unite, in timp ce cel de-al treilea single, „You’re Mine”, a urcat pe locul 3 in topul celor mai ascultate piese de pe Spotify si Hype Machine., psihedelic/ stoner/ alternative rock din Ucraina, a castigat titlul de “cel mai bun debut din lume” in cadrul competiei muzicale internationale Global Battle of the Bands 2016 (GBOG), desfasurata anual in peste 14 tari. Descriindu-se ca „3 generatii de rockn’roll in acelasi loc”, Sinoptik impresioneaza prin mixul imprevizibil de stoner psihedelic, rock old school si nuante indie pe care il aduce in melodiile sale - versuri cu semnificatii delicate imbinate cu accente puternice de sunet. Combinand energia cu frumusetea, chitarile distorsionate cu efectele sonore cosmice ale clapelor, show-ul oferit de trupa ucrainiana reuseste mereu sa electrizeze audienta. Membrii trupei au participat la cunoscute festivaluri internationale, precum Sziget (HU) sau Reading (UK).este una dintre cele mai cunoscute trupe de rock alternativ, ce a luat fiinta la Chisinau, in 1998. Primul lor album, „Orasul 511”, inregistrat in 2005, fiind intitulat asa dupa numele garajului in care isi tineau repetitiile. Discul s-a bucurat de un succes imens datorat, in primul rand piesei “Amintirile”, care a cucerit radiourile din Republica Moldova si din Romania. Alternosfera a avut un succes imediat la public si s-a facut remarcata, de-a lungul timpului, prin mesajele pieselor ce abordeaza o gama larga de subiecte complexe, de la dragoste, la politica sau la teme sociale. Cu un stil alternativ ce isi gaseste influentele in Seattle-ul anilor ’90, trupa se poate mandri cu faptul ca nu a facut niciodata vreun pas contrar viziunilor lor. Solistul si liderul trupei, Marcel Bostan subliniaza ca: „atat studioul, cat si concertele isi lasa amprenta pe calitatea muzicii, se cizeleaza interpretarea, revezi concepte si atitudini”, semn ca formatia e intr-o continua cautare, (auto)descoperire si crestere din punct de vedere artistic.este o formatie de alternative/ rock/ metal/ hardcore romaneasca, infiintata in anul 1999 ca grup nu metal format din fosti membri ai trupelor Daft Allison si Ska Burger. De altfel, Coma a fost prima trupa de pe scena rock locala care a alternat versurile profunde si riff-urile dure cu muzicalitatea tonurilor vocale calde sau agresive. De la prima lor iesire pe scena, in 2000, trupa a a sustinut zeci de concerte in Romania, cantand in deschiderea unor artisti/ trupe internationale, precum: Linkin Park, Deftones, Incubus, Sepultura, Ozzy Osbourne, Biohazard, Soulfly, Ignite, Hed PE, Harmful feat Billy Gould (Faith No More) sau Born from Pain & Skunk Anansie.inseamna: Michi, Bean & Dobrica, fiind una dintre cele mai cunoscute si apreciate trupe electro romanesti. Aparuta oficial pe scena muzicala locala in 1993 si abordand initial cu un stil alternativ-new-wave, trupa a scris un capitol important din istoria muzicii electronice de la noi. In 1995, au scos primul album, alaturi de DJ Vasile, intitulat SUIE PAPARUDE. In ultimii 19 ani, Suie Paparude a ramas o prezenta constanta prin intermediul celor 10 albume lansate si al unui stil care a evoluat constant, dar a pastrat, ca fir rosu, statement-ul initial. Suie Paparude a fost, de altfel, si prima trupa romaneasca de anvergura care a hotarat sa-si puna gratuit albumul la download pe site.Pentru ca distractia e mereu mai mare alaturi de prieteni, editia din acest an propune festivalierilor sa fie aLive alaturi de cei cu care petrec cel mai bine, fara ca bugetul sa aiba de suferit.Astfel, biletul pentru ziua de festival va avea pretul de 60 de lei/persoana. Insa, in premiera pentru piata locala, Blaj aLive lanseaza cateva pachete speciale pentru cei care doresc sa vina impreuna pe Campia Libertatii:Biletele sunt disponibile in retelele Eventim, Kompostor sau direct pe www.blajalive.ro. Marea adunare anuala de la Blaj este acum centrata in jurul unui festival multicultural international, dedicat educarii tinerilor in spiritul libertatilor europene, pe fondul conservarii simbolurilor culturale romanesti, prezente in orasul in care “a rasarit soarele romanilor”.Ajuns la cea de-a cincea editie, festivalul Blaj aLive promoveaza libertatea, educatia si inovatia ca suport tehnologic pentru dezvoltarea culturala si gazduieste initiativele tinerelor organizatii, parte din noua revolutie culturala. De asemenea, el sustine unirea comunitatilor de pretutindeni, devenind locul de intalnire pentru petrecerea unui weekend de experiente culturale binevenite pentru dezvoltarea unei comunitati de oameni frumosi, uniti si pregatiti sa aduca un plus de culoare si valoare in jurul lor.Fiind organizat la intersectia drumurilor dintre Cluj, Sibiu, Timisoara si Brasov, festivalul faciliteaza, prin politica de preturi, serviciile culturale si turistice oferite, accesul tinerilor la un festival muzical international generalist, adaptat puterii locale de cumparare.Festivalul international Blaj aLive nu ar putea avea loc fara sprijinul partenerilor institutionali deja traditionali: Primaria Municipiului Blaj, Consiliul Judetean Alba prin Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba.