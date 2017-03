Violonistul Ara Malikian concerteaza la Sala Palatului, pe 7 noiembrie

Articol sustinut de Twin Arts

Nascut in Liban, cu origini armene, Ara Malikian descopera de mic obiectul sau de cult, vioara. E descoperit la randul sau la 14 ani, iar un an mai tarziu devine cel mai tanar student la prestigioasa Universitate de Muzica si Teatru din Hanovra. De-acolo incepe o cariera care il duce pe marile scene ale lumii, de la Carnegie Hall, NY, pana la Salle Pleyel din Paris. Desi traieste in Madrid, si poate fi luat drept spaniol, Malikian ramane tributar originilor sale orientale. E fascinat de muzica gitanilor, flamenco, tango, dar si de muzica araba sau klezmer. Incursiunile sale in diverse culturi il aduc si prin cea romana: Malikian canta in maniera proprie Ciocarlia lui Anghelus Dinicu.

Repertoriul sau de violonist include toate capodoperele scrise vreodata pentru vioara. Pe majoritatea le reinterpreteaza sub semnatura sa unica. Numeroasele lui distinctii includ premii precum: ”Felix Mendelssohn” (1987 Germania), ”Pablo Sarasate” (1995 Spania), ”Niccolo Paganini” (Italia), „ZinoFrancescatti” (Franta), ”International Artists Guild” ( USA), si o nominalizare la Latin Grammy Awards in 2015 la categoria ”Best long duration Music Video”.

Noul album scos in 2016, acum si turneu, ”The Incredible Tour of Violin” e inspirat de relatia artistului cu instrumentul sau. Vioara iese din mainile unui iscusit mester in Modena-Italia, calatoreste in Liban acolo unde micutul Ara in virsta de trei ani o primeste cadou de la tatal sau. Din acel moment cei doi devin de nedespartit, il descopera pe Paganini si pornesc intr-o fascinanta calatorie muzicala prin epoci si genuri muzicale diverse.

Cu un nou repertoriu, alaturi de Malikian si vioara sa urca pe scena: Humberto Armas (viola), Hector El Turco (percutie), Cristina Lopez (violoncel), Jorge Guillen Del Castillo (vioara), Tania Bernaez Abad (contrabas), Nantha Kumar (table indiana), Tony Carmona (chitara).

Program

Concertul ”Ara Malikian-The Incredible Tour of Violin” are loc pe 7 noiembrie 2017, ora 20:00, la Sala Palatului.

Accesul publicului se face incepand cu ora 19:00.

Cumpara bilete in presale!

Pana pe 4 aprilie ai sansa sa cumperi bilete la preturile de 108 lei, 135 lei, 162 lei, 198 lei! Dupa aceasta data biletele vor costa 120 lei, 150 lei, 180 lei, 220 lei, in functie de categorie. Biletele la categoria VIP costa 260 de lei si nu sunt incluse in campania de presale.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara si pe aplicatiile de Android si IOS iaBilet.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul prin Paypal, pe factura Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin FanCurier oriunde in tara.

