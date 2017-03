webPR:Primul episod din aniversarea Phoenix 55, in 19 aprilie la Arenele Romane

Primele 250 de bilete vandute in reteaua ambilet.ro: 75 lei

Pe parcursul anului 2017, vom sarbatori 55 de ani de Phoenix prin patru concerte aniversare in Bucuresti (Phoenix and Friends Rock Edition, Phoenix and Friends Gala Folk - concert unplugged, acustic, SymPhoenix - concert simfonic sub bagheta dirijorului Daniel Jinga - si Phoenix Arhaic, alaturi de artisti reprezentativi pentru folclorul arhaic romanesc), concerte aniversare in alte orase din tara, lansari si expozitii, workshopuri si conferinte tematice.va aduce pe scena alaturi de Phoenix invitati speciali din zona rock-ului, muzicieni de valoare cu care Phoenix a colaborat de-a lungul timpului si care au schimbat, fiecare in felul lor, fata muzicii romanesti: Dan Andrei Aldea, Calin Pop (Celelalte Cuvinte), Roman Iagupov (Zdob si Zdub), A G Weinberger, Rares Totu, Alin Oprea (Talisman), Crivat si Luparul (Bucovina), Trooper, Bodo (Proconsul), Eugen Mihaescu si Gabi Gurita Nicolau (Krypton), Tavi Iepan (Rezident Ex), precum si alti invitati-surpriza. Il vom asculta la Arenele Romane si pe Malcolm J. Lewis, celebru pentru colaborarile cu artisti ca Ozzy Osbourne sau Humble Pie, iar un loc aparte in cadrul concertului va fi rezervat unor artisti foarte tineri, chitaristii Flavia Staicu si Andrei Cerbu, amandoi in varsta de 14 ani - care fac parte din programul de sustinere a tinerilor muzicieni desfasurat in ultimii ani de catre membrii formatiei Phoenix.Dupa concertul de la Arenele Romane, partea a doua a serii de 19 aprilie va fi dedicata unui concert de tip jam-session al formatiei Phoenix in clubul Tribute, in cadrul unui eveniment restrans cu ocazia zilei de nastere a lui Nicu Covaci. Vom sarbatori impreuna cu Nicu cei 70 de ani de viata si cei 55 de ani pe scena alaturi de Phoenix, intr-o noapte unica, deschisa prietenilor, fanilor, reprezentantilor mass-media, si tuturor celor care au facut ca fenomenul Phoenix sa existe acum si pana acum!Biletele pot fi achizitionate pe ambilet.ro si la sediul ProMusic Events (str. Traian Demetrescu nr.9). Evenimentul Phoenix 55 and friends - Rock Edition este sustinut de Guard One, D B Schenker, Cristaxi, Rock FM.Pretul biletelor: