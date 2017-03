VIDEO Fondatorul si bateristul trupei romanesti Negura Bunget a murit la varsta de 42 de ani

"Cu durere in suflete, va informam despre moartea prietenului si colegului nostru, Gabriel Mafa "Negru", care a murit astazi, 21 martie 2017, la varsta de 42 de ani. Regretam profund incetarea din viata a omului care a cladit si sustinut Negura Bunget, si care s-a dedicat intreaga viata lucrurilor sacre din cultura noastra, aducand-o la viata prin muzica si transmitand-o diverselor generatii de pretutindeni. Speram ca legatia sa va continua sa incante si sa consoleze pe aceia pe care i-a lasat in urma. Cu regret si tristete, transmitem sincere condoleante familiei sale, si acelora care l-au cunoscut si indragit in aceasta viata", este mesajul postat, marti seara, de solistul trupei Negura Bunget, Tibor Kati.Negura Bunget este o formatie romaneasca de black metal. A fost infiintata sub numele de Wiccan Rede la sfarsitul anului 1994, in formula duo (Hupogrammos Disciple si Negru). In luna noiembrie a aceluiasi an au inregistrat primul lor demo, From Transylvanian Forest.Albumul de debut, lansat catre sfarsitul lui 1996, aduce schimbarea numelui trupei in cel actual si cristalizarea unei ideologii specifice. Urmatorul album a aparut in 1998, sub titlul de Sala Molksa. Odata cu acesta, trupa l-a cooptat pe cel de-al treilea membru oficial, Spurcatu. Are loc prima lor aparitie pe o scena din strainatate, la festivalul Open Hell din Volyne (Cehia), iar in 2000 au lansat Maiastru Sfetnic, cel de-al treilea album. Popularitatea lor in mediul underground a crescut, astfel incat au avut parte de alte concerte in Romania si tarile invecinate (Serbia, Ungaria), precum si de un contract cu Code666 Records, o casa de discuri din Italia.