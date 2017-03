Ucraina interzice participarea la Eurovision concurentei din Rusia. Cantareata este pe lista persoanelor care reprezinta un pericol pentru securitatea statului ucrainean si nu mai are voie sa intre in tara in urmatorii trei ani

Astfel, artistei ii este interzis sa viziteze Ucraina in urmatorii trei ani, a scris purtatorul de cuvant al serviciului de securitate ucrainean, Olena Gitlianska, pe contul sau de Facebook.Cantareata a vizitat, in iunie 2015, Crimeea, traversand ilegal frontiera ruso-ucraineana, exprimandu-si public sprijinul fata de anexarea peninsulei ucrainene de catre Federatia Rusa.In plus, reprezentatii Rusiei spuneau zilele trecute ca vor boicota concursul Eurovision daca reprezentatei tarii nu ii va fi permis sa cante pe scena de la Kiev.Relatiile dintre Rusia si Ucraina s-au inrautatit in 2014, cand presedintele rus Vladimir Putin a semnat anexarea Crimeii in timpul unei ceremonii oficiale la Kremlin, decizie condamnata unanim de Occident si care a dus la adoptarea de sanctiuni economice internationale impotriva Rusiei.Astfel, intre Ucraina si Rusia se pot naste tensiuni chiar si din cauza unor evenimente culturale sau sportive.