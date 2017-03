Bill Laurance, pianistul Snarky Puppy concerteaza in aceasta seara in Control Club

Articol sustinut de Twin Arts

Nascut in Marea Britanie, Bill Laurance a studiat din copilarie muzica clasica, la 14 ani devenind muzician profesionist. Talentul sau remarcabil l-a purtat in turnee pe toate continentele alaturi de artisti de calibru precum Morcheeba, David Crosby, Salif Keita, Bobby McFerrin, Susana Baca, Laura Mvula, Musiq Soulchild, The Metropole Orchestra, si bineinteles Snarky Puppy, grup cu care a vizitat Romania in premiera in 2013.

Castigator a trei premii Grammy cu Snarky Puppy in 2014, 2015, 2017, precum si al premiului Breakthrough acordat de JazzFM, Laurance a fost nominalizat in 2016 la MOBO Best Jazz Act.

Multi-instrumentist, compozitor si producator, britanicul a lansat patru albume solo care se sustrag cu usurinta incercarilor de incadrare intr-un singur gen muzical, libertatea sa creativa fiind totala. Povestite pe armonii de jazz, pop, funk, muzica electronic sau muzica traditionala africana, calatoriile sonice ale lui Bill Laurance vin la pachet cu un groove si o virtuozitate irezistibile, o experienta live aproape futurista.

Un pionier si un adept al aventurii muzicale el insusi, Bill Laurance a dedicat albumul Aftersun (2016) explorarii spatiului cosmic. In luna noiembrie a anului trecut, muzicianul a inregistrat un live cd/dvd in legendara Union Chapel din Londra, unde i-a avut alaturi pe Michael League la bas si Robert Sput Searight la tobe, colegii sai nu mai putin celebri din Snarky Puppy.

Aflati in turneu european, Bill Laurance - clape, Felix Higginbottom - percutii, Chris Hyson - bas, Joshua Blackmore - tobe vor concerta in Control Club la o noua seara Jazz Nouveau.

Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.

Concertul incepe la ora 20:00. Accesul se face de la ora 19:30.

Biletele costa 50 de lei si se pot cumpara online pe www.eventbook.ro, dar si de la Club Control

Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Jazz Nouveau.

