webPR:Rock din anii `60 la aniversarea Phoenix 55 de la Arenele Romane

S-a intors alaturi de Phoenix in 1977, cand Nicu Covaci ajunsese cu membrii formatiei in Germania prin cunoscutul episod al trecerii frauduloase a frontierei. Atunci, Moni Bordeianu lasa totul in urma pentru a doua oara in mai putin de un deceniu: legaturi, viata profesionala, un mod de viata la care se adaptase, pentru a se intoarce in formatia care l-a consacrat si pentru a fi alaturi de Nicu Covaci in drumul muzical pe care il alesese inca de la inceputuri. Dupa 1990, Moni Bordeianu a devenit o prezenta constanta in activitatea formatiei Phoenix, ca invitat special, colaborarea sa cu Nicu Covaci culminand cu lansarea albumului ”Back to the future” in 2010 (alaturi de Phoenix) si cu turneul ”Remember the 60s”, desfasurat in martie 2015.Acum, Moni Bordeianu va fi prezent la concertele aniversare Phoenix 55 ca membru fondator si invitat special si va interpreta alaturi de Phoenix slagarele anilor 60, melodiile care au asezat formatia Phoenix in fruntea recordurilor de vanzari inca de la primul disc lansat, in 1967.”Eu vin in primul rand pentru ziua lui Nicu. Apoi, este extraordinar ca sunt atatia artisti moderni si actuali la ora asta in Romania care se bucura si se simt bine in a fi alaturi de noi. De bine, de rau, noi am pus baza a ceva ce nu se va mai repeta vreodata in tara. It is just amazing that we have done for the generation to come!” (Moni Bordeianu)Din Suedia vine special pentru Phoenix 55 un alt nume cu o puternica amprenta in istoria Phoenix, tobosarul Dorel Vintila. Membru al formatiei Phoenix intre 1969, dupa retragerea fondatorului Pilu Stefanovici, si 1971, Dorel Vintila reprezinta unul dintre cele mai pitoresti personaje zugravite in cartea autobiografica a lui Nicu Covaci - un muzician cu deosebite capacitati si posibilitati artistice si care a fost prezent alaturi de Phoenix ultima data in anul 2012, la aniversarea de 50 de ani a grupului.55 de ani de Phoenix - o aniversare unica pe scena rock-ului romanesc, o reusita remarcabila a unei legende cu nume predestinat... De la Moni Bordeianu, la Bogdan Bradu si Costin Adam, de la Dorel Vintila, la Valeriu Sepi si pana la Flavius Hosu, copilul-minune al tobelor, de la Nicu Covaci, la Cristi Gram si pana la Andrei Cerbu, de la scena rezervata rockerilor in 19 aprilie si pana la culisele unor prietenii de peste jumatate de secol.Seria evenimentelor aniversare va debuta in 19 aprilie, cu ocazia zilei de nastere a liderului Nicu Covaci, in cadrul unui concert-eveniment desfasurat la Arenele Romane din Bucuresti.