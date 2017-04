Elias Nardi Group feat. Daniele Di Bonaventura concerteaza in aceasta seara la Control Club!

Material sustinut de Twin Arts

Dupa albumele Orange Tree (2010), The Tarot Album (2012) si recentul Flowers of Fragility (2015) primite cu entuziasm de critici si public, Elias Nardi pune bazele unui grup din care fac parte celebrul instrumentist Daniele Di Bonaventura (bandoneon), cunoscut pentru colaborarile sale cu Paolo Fresu, A Filetta, Miroslav Vitous, Omar Sosa sau Dino Saluzzi ; basistul Ares Tavolazzi ( fost basist in faimosul grupul prog rock Area ) si, ca invitata speciala, Nazanin Piri-Niri ( flaut si clape). Pe langa muzica pentru discurile sale, Elias Nardi compune in mod frecvent si pentru spectacole de teatru.

Arta lui Elias Nardi este mereu surprinzatoare. Osciland intre traditie si experiment, italianul isi concepe si lucreaza piesele cu minutiozitatea unui bijutier al carui filigran surprinde detalii ale muzicii arhaice, orientale, etno jazz sau prog rock .

Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.

Concertul are loc la ora 20:00. Accesul se face de la ora 19:30.

Biletele costa 35 de lei si se pot cumpara online pe www.eventbook.ro si de la intarea in club.

Detalii pe paginile de Facebook Control Club si Twin Arts.

