Gianna Nannini a dat startul turneului european

Hitstory a pornit in forta cu trei concerte cu sala plina in Elvetia. Lausanne, Zurich (aici imagini) si Lucerne au aplaudat miracolul uneia dintre cele mai bune voci rock pe care le-a dat Italia, o explozie de joie-de-vivre si de decibeli. Alaturi de Davide Tagliapietra, Thomas Festa, Thomas Lang, Alex Klier, Will Medini, Isabella Casucci si Annastella Camporeale, Gianna Nannini a cantat 25 de piese, hituri ce acopera tot parcursul sau muzical. Setlistul de la Lausanne a inclus "America" "Sei nell'anima", "Meravigliosa creatura", dar si piese precum "Contaminata" sau "Ottava vita".Gianna Nannnini a inregistrat primul succes notoriu in anul 1979, cu albumul "California". Pe coperta albumului trona impertinent Statuia Libertatii, tinand in mana un vibrator in loc de flacara. De-a lungul timpului, Gianna a demonstrat o constanta artistica rara, urcand in mod regulat, cu fiecare lansare de album, pe prima treapta a topurilor internationale. "Vad o multime de melodii care au fost mult timp in topuri si mai vad ca oamenii continua sa le asculte. Muzica nu se consuma precum servetelele. Piesele nu imbatranesc. Ele reprezinta momentul cand le intalnesti si daca te indragostesti de ele, nu te mai parasesc niciodata" spune Gianna.In functie de distanta fata de scena, biletele la concertul de pe 27 aprilie de la Sala Palatului costa 95 lei, 120 lei, 175 lei, 200 lei, 225 lei sau 275 lei si pot fi cumparate pe Eventim.ro.