SoNoRo Interferente 2017: incepe turneul european al tinerilor muzicieni de valoare

Bursierii SoNoRo vor concerta si la primele concerte SoNoRo Conac de anul acesta, pe 7 aprilie, la Palatul Marincu - Muzeul de Arta de la Calafat, si pe 9 aprilie, la Palatul Brancovenesc de la Potlogi. De asemenea, cele mai bune ansambluri formate in cadrul Interferente vor concerta la Festivalul International de muzica de camera SoNoRo, din toamna 2017.

SoNoRo Interferente isi propune de unsprezece ani sa formeze si sa promoveze elita de maine a muzicienilor, dar si sa ofere publicului roman si international sansa de a-i asculta si incuraja pe tinerii instrumentisti in cadrul unor concerte gratuite sustinute la finalul workshop-urilor. Bilantul programului educational dedicat tinerilor muzicieni romani arata ca 300 de tineri au beneficiat de bursele Interferente de-a lungul anilor.

Anul acesta cei 34 de tineri selectati provin de la colegii sau universitati din Bucuresti, Timisoara si Cluj sau studiaza deja la institutii de prestigiu din Austria, Belgia sau Marea Britanie. In luna februarie bursierii au fost selectati si impartiti in trei grupe, cate una pentru fiecare dintre cele trei destinatii, iar din 31 martie incep studiul repertoriului selectat in cadrul workshop-urilor. Ei vor forma apoi ansamblurile care vor sustine concerte in cele trei destinatii. La Montepulciano tinerii au interpretat capodopere de I. Stravinsky, C. Debussy, Louis Vierne, A. Dvorak, iar la Cetate publicul se va lasa fermecat de W.A. Mozart, F. Schubert, J. Brahms, B. Bartok si D. Shostakovici.

In 2017 profesori si mentori sunt violistul roman Razvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo si membru la Ansamblului Raro, pianista britanica Diana Ketler, directoarea artistica SoNoRo si profesoara la Academia Regala din Londra, pianistul leton Janis Maleckis, profesor la Academia de Muzica din Riga si membru in Cvartetul Rix, si violoncelistul german Justus Grimm, profesor la Academia de Muzica din Antwerp si Christoph Wyneken, dirijor si profesor la Academia de Muzica din Freiburg.

Inca de la inceput, rolul SoNoRo Interferente a fost de a forma tineri muzicieni cu un orizont cultural larg. De aceea, tinerii selectati in cadrul programului au acces nu doar la informatie de la profesori de elita, ci si la un mentorat aparte, ei bucurandu-se de atitudinea deschisa si pragmatica a unor muzicieni cu renume international si cariere stralucite. In plus, atelierele au loc in fiecare an in cadre deosebite, incarcate de semnificatii culturale, precum Palazzo Ricci din Montepulciano (Toscana, Italia), idilicul oras bavarez Traunstein (Germania) sau veritabilul hub cultural din Portul Cetate.

Razvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo si initiatorul programului: ”Prin Interferente ne propunem nu doar sa formam o elita tanara de muzicieni, ci si sa ii aducem in prim plan: in mijlocul muzicienilor consacrati, in fata unui public cunoscator si, nu in ultimul rand, in locuri minunate, care sa ne inspire pe toti. Toate interfereaza si contribuie la succes, de aici si numele programului -Interferente. Sunt putine astfel de programe, in putine domenii, in care tinerii se bucura de o astfel de sustinere sincera si pragmatica si de zece ani incoace am dovedit ca functionam ca o adevarata trambulina pentru ei.”

Din 2016 programul SoNoro Interferente este sprijinit in eforturile sale de sponsorul principal CEZ Romania.

”Noi credem ca energia vine de la oameni. Interferente are ceva anume la care nu putem ramane indiferenti: amestecul unic de arta, educatie si talent, capabil sa creeze o energie autoregeneranta si contagioasa, in acelasi timp. Din acest motiv continuam sa sustinem aceasta echipa minunata si proiectele lor care aduc lumina in sufletele noastre”, declara Martin Zmelik, Country Manager Grupul CEZ in Romania.

Bursa de studii SoNoRo-Interferente se adreseaza tinerilor intre 14 si 31 de ani si consta in gratuitatea cursurilor (muzica de camera + instrument solo: pian, vioara, viola si violoncel), acoperirea costurilor de transport din Bucuresti la localitatea workshop-ului, cazarea si masa gratuite pe durata programului.

Programul este sustinut de Institutul Cultural Roman, partenerii SoNoRo Interferente sunt Portul Cultural Cetate, Universitatea Nationala de Muzica, Palazzo Ricci, Festivalul Chiemgauer Musikfruhling, Fundatia Wolfgang Sawallisch si Ensemble Raro.

Programul concertelor SoNoRo Intereferente

Palazzo Ricci, Montepulciano, Italia, 31 martie ora 18.00 si 1 aprilie ora 18.00

Igor Stravinsky (188201971) - "Le Sacre du Printemps" pentru pian la patru maini

Cladue Debussy (1862-1918) - "6 Epigraphes antiques" pentru pian la patru maini

Ludwig van Beethoven (1770-1827) - "Ghost" trio cu pian nr. 1, in re major, op.70

Louis Vierne (1870-1937) - Cvintet cu pian, op. 42

Guillaume Lekeu (1870-1894) - Cvartet cu pian

Antonin Dvorak (1841-1904) - Sextet pentru coarde in la major, op. 48

Portul Cultural Cetate, 8 aprilie

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Cvartet cu pian nr. 1, in sol minor, K478

Franz Schubert (1797-1828) - Cvintet de coarde in do major, D.956

Franz Schubert (1797-1828) - Trio in si bemol major, D. 471

Johannes Brahms (1833-1897) - Trio nr. 3, in do minor, op. 101

Bela Bartok (1881-1945) - Duete pentru doua viole, SZ98

Dmitri Shostakovici (1906-1975) ￯ Trio nr. 2, in mi minor, op. 67

Traunstein, Germania, 30 iulie-6 august 2017

Piese de George Enescu, Johannes Brahms, Richard Strauss si Robert Schumann.

Accesul la concerte este gratuit. Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati: interferente.sonoro.ro.

Despre SoNoRo Intereferente

SoNoRo-Interferente a luat nastere in Romania in anul 2007 si de atunci s-a extins si in alte tari europene, inclusiv Italia (Arezzo si Montepulciano), Ucraina (Kiev) si Germania (Bad Endorf siNeuwied). Printre frumoasele locuri din Romania unde au avut loc workshop-urile SoNoRo-Interferente se numara Portul Cultural Cetate, resedinta Bancii Nationale de la Paltinis sau Palatul Cantacuzino din Busteni.

Programul SoNoro Interferente se adreseaza muzicienilor romani, cu varste cuprinse intre 14 si 31 de ani, si a fost initiat cu scopul de a crea, pe termen lung, o elita muzicala, pentru continuarea demersului Festivalului SoNoRo de a include Romania in circuitul de varf al vietii muzicale europene. Multi dintre castigatorii burselor au atins rezultate remarcabile si studiaza, in prezent, la institutii prestigioase de muzica din Londra, Berlin, Viena, Zurich, Hamburg si Bucuresti. Unii dintre ei au participat la importante concursuri din intreaga lume si s-au clasat pe locuri fruntase. Cea mai recenta reusita a unuia dintre bursierii SoNoRo Interferente este cea a lui Andrei Ionita care a castigat premiul I la sectiunea Violoncel a Concursului "P.I.Ceaikovski", din Rusia.

Bursa de studii SoNoRo Interferente consta in gratuitatea cursurilor, acoperirea costurilor de transport din Bucuresti la localitatea workshopului si cazarea si masa gratuite pe durata sesiunilor de lucru.