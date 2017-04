Sorin Zlat Quartet il invita pe saxofonistul american Woody Witt pe scena ARCUB, la inceput de aprilie

Articol webPR

Woody Witt (US),

joi, 13 aprilie, ora 19:30

U

n testament al universalitatii muzicii, cu cei patru muzicieni provenind din generatii si scoli de gandire diferite, dar unificati de catre limba comuna a jazzului, evenimentul face parte din stagiunea Artist In Residence, curatoriata ce cunoscutul pianist Lucian Ban.

Evenimentul

este organizat de Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti.

Concertul sustinut de Sorin Zlat Quartet alaturi de saxofonistul Woody Witt va cuprinde atat compozitii personale inlcuse pe ultimul album semnat de pianistul Sorin Zlat ¬

Sorin Zlat (RO) - pian

Woody Witt (USA) - saxofon

Andrea Marcelli (GER) - tobe

Razvan Cojanu (RO) - contrabas

In toamna anului 2016, pianistul roman Sorin Zlat a calatorit in Statele Unite ale Americii pentru a sustine o serie de concerte alaturi de saxofonistul american Woody Witt. Proiectul s-a bucurat nu numai de un succes bine meritat, dar a dat nastere si unei colaborari inedite intre Sorin si Woody Witt, saxofonist, compozitor si profesor universitar din Houston, Texas. Cu Andrea Marcelli la tobe si Razvan Cojanu la contrabas, acest quartet dinamic doreste sa aduca publicului din Bucuresti un repertoriu original si diversificat.







Sorin Zlat

Unul dintre cei mai talentati muzicieni romani de jazz al momentului, Sorin Zlat este pianist, clarinetist, compozitor, orchestrator si castigator a numeroase premii nationale si internationale

:

Marele Premiu al Competitiei de Jazz din Jacksonville

, Florida, Statele Unite ale Americii (2015), Marele Premiu in cadrul Competitiei de Jazz din Monaco (2013), precum si Premiul pentru Cel Mai Bun Muzician de Jazz pentru anii 2014, 2015, acordat de Fundatia de Jazz Muzza





Woody Witt

este o forta muzicala majora in Statele Unite ale Americii. Portofoliul sau cuprinde peste 34 de CD-uri, ca solist sau colaborator cu renumiti muzicieni de jazz, precum Randy Brecker, Tim Hagans, Jim Rotondi, Joe LoCascio, Bradford sau Wynton Marsalis.







Andrea Marcelli,

compozitor si tobosar de origine italiana, cu o cariera in jazz de peste 30 de ani, si peste 200 de compozitii personale difuzate la nivel international. Doua din compozitiile sale au fost incluse in The European Real Book datorita stilului vibrant si incitant.





Razvan Cojanu,

compozitor si contrabasist Printre muzicienii cu care studiaza tanarul basist ploiestean, se numara Decebal B￐dil￐, Joris Teepe, Olivier Gatto si Mircea Tiberian, cu care mai tarziu colaboreaza alaturi de Cristian Soleanu, Nicolas Simion, Rick Condit, Tom Smith, Alan Jones si Alex Harding.







Biletele pot fi achizitionate online de pe http://arcub.ro/ si http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).

Preturi: 35 lei (Categoria I). Elevii, studentii si pensionarii care se prezinta la Casa de Bilete ARCUB cu legitimatiile pot achizitiona bilete la pretul de 25 lei.







ARTIST IN RESIDENCE



Avand drept tema propusa de pianistul Lucian Ban ”Jazz-ul in secolul XXI - de la traditie la avangarda”, programul ARTIST IN RESIDENCE continua in 2017 seria concertelor de jazz cu proiecte originale, care vor fi prezentate in premiera pe scena ARCUB. Programul se remarca printr-o selectie spectaculoasa de muzicieni romani si internationali.







27 aprilie: LUCIAN BAN & MAT MANERI (RO/USA)

11 mai: Young Lions - Young Contemporary Romanian Jazz

act 1 DAN MITROFAN QUARTET // act 2 RAZVAN COJANU U4

28 mai: KIRK KNUFFKE LAMPLIGHTER TRIO

8 iunie: act 1 COREY MWAMBA (UK) // act 2 INNER VOICE TRIO (RO/BRA)

22 iunie: ALEX HARDING & LUCIAN BAN (USA/RO)

Programul ARTIST IN RESIDENCE invita muzicieni de jazz sa curatorieze un sezon de concerte cu o tema propusa de ei insisi. Artistii in rezidenta devin curatori si performeri ai unor stagiuni tematice care prezinta publicului din Bucuresti muzicieni romani si internationali in proiecte ce ilustreaza tema aleasa. Programul isi doreste sa devina o pepiniera pentru noile directii in jazz-ul romanesc si european, o platforma pentru creativitatea scenei muzicale din Romania.

Jazz-ul la inceputul acestui mileniu este mai divers si mai viu ca niciodata - o muzica cu adevarat globala, jazz-ul a devenit un limbaj universal care adopta si este influentat de miriade de surse complementare si genuri muzicale: de la muzica clasica sau cea camerala de sorginte europeana, la muzica diverselor popoare sau cea etno, de la rock si hip hop, la muzica electronica, jazz-ul a aratat o capacitate extraordinara de a le ingloba pe toate acestea si de a crea noi directii in secolul XXI - Lucian Ban, curator ARTIST IN RESIDENCE.