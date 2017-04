Dakini Festival aduce la Tuzla artisti de pe toate continentele. Mai multi DJ vor mixa 4 zile si 4 nopti fara oprire

In perioada 29 iunie -2 iulie 2017, iubitorii de excursii in aer liber, workshopuri de dezvoltare personala si tehnici diverse de meditatie si yoga, artisti care isi manifesta liber inspiratia si talentul si cei care iubesc muzica psy-trance, chillout si micro, vor avea parte de un eveniment care va crea istorie, promit organizatorii, in topul festivalurilor din Romania si chiar in Europa de Est.Pana pe 13 aprilie 2017, biletele pentru Dakini Festival costa 295 lei si se gasesc pe eventim.ro hadra.net si beatbase.com