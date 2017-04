​VIDEO Un nou eveniment muzical isi face debutul la vara. ​NEVERSEA, festivalul verii de pe litoralul romanesc, se va desfasura intre 7 si 9 iulie

Festivalul NEVERSEA este cea de-a doua poveste magica a creatorilor UNTOLD, desprinsa din taramul noptii si al magiei. NEVERSEA isi va deschide portile pentru prima data, in perioada 7-9 iulie 2017, fiind singurul festival din Europa ce va transforma experienta muzicala de la malul Marii Negre intr-o calatorie unica, promit organizatorii. Peste 100 de artisti internationali de top, printre care nume ce au facut senzatie la UNTOLD, dar si artisti care vor veni pentru prima data in Romania, ii vor calauzi pe festivalieri prin taramul plin de magie.Drumul spre insula misterioasa va incepe pe plaja NEVERSEA, din Constanta, aceasta fiind una dintre cele mai mari plaje de pe litoralul romanesc, masurand peste 200.000 mp. Timp de 3 zile, cele 7 scene amplasate pe tarmul marii ii vor ajuta pe cei peste 150.000 participanti sa redescopere diversitatea muzicala, interactiunea prin muzica, magia naturala a Marii Negre si bineinteles, rasaritul la malul marii.Legenda NEVERSEA spune ca, undeva in apele Marii Negre exista o insula misterioasa, unde timpul sta in loc. Generatii de temerari au incercat sa o gaseasca inca de mii de ani incoace, insa fara sorti de izbanda. O profetie milenara spune ca cei care vor naviga cu o Arca fermecata spre plajele insulei isi vor putea trai tineretea fara batranete. Din reflexia lunii pline, in apa linistita a marii s-a ridicat o fiinta milenara, Yana, protectoarea marilor. Se spune despre Yana, ca ea ar fi fost prima care a trecut prin portalul catre Neversea, cu mii de ani in urma si ca este singura care ii poate calauzi pe oameni, catre deschiderea portalului spre locul unde nisipul din clepsidra timpului nu-si pune amprenta asupra vietii.Puteti cumpara bilete online de pe neversea.com