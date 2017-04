Directorul festivalului Lollapalooza si alti grei ai industriei muzicale europene vor participa la "Sibiu - Festival City", intre 27 si 29 iulie

Pe langa o oferta cultural bogata - concerte, expozitii,lansari de carte sau film, platforma "Sibiu - Festival City" va gazdui si prima editie a reuniunii internationale, un eveniment de anvergura europeana, care si-a propus sa aduca la masa dialogului peste 500 de experti, autoritati ale statului implicate in reglementarea sectorului creativ, promoter romani si principalii operatori de pe piata internationala a festivalurilor.Fruzsina Szep,, sau Stephan Thanscheidt -, care organizeaza peste 20 dintre cele mai mari festivaluri din Europa, se vor numara printer oaspetii asteptati anul acesta in Romania. Conferinta de la Sibiu este organizata in colaborare cu AROC - Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale, ce are ca membri organizatori cei mai importanti promoteri din Romania, precum Emagic, Events, Electric Castle, Summer Well, ARTmania, Blaj aLive sau Twin Arts, printre altii."Sibiu - Festival City" se deruleaza in aceeasi perioada cu Festivalul ARTmania, transformand inca o data orasul intr-o veritabila Capitala a Culturii.SIBIU - Festival City este un proiect multicultural cu obiectivul de a reconfirma statutul orasului Sibiu de jucator important pe piata europeana a consumatorilor de cultura si a producatorilor de evenimente culturale. Cu o remarcabila traditie si experienta in organizarea si promovarea evenimentelor de anvergura, orasul Sibiu devine platform regional de dialog pentru toate entitatile implicate in industria spectacolului, atat din Romania, cat si din Europa, si isi asuma rolul de promotor in atragerea investitiilor internationale, cu impact direct asupra cetatenilor si a autoritatilor locale.Aflata la prima editie, care se va desfasura in perioadareuniunea internationala Est European Music Conference (EEMC) si-a asumat misiunea de a initia o dezbatere sanatoasa intre entitatile care activeaza in industriamuzicala din Romania.