Pink Martini: mai multe categorii de bilete epuizate si la al doilea spectacol

Articol webPR

Sala Palatului e aproape plina la primul show Pink Martini de la Bucuresti din acest an, pe 20 aprilie. Povestea se repeta si in cea de-a doua seara. La spectacolul de pe 21 aprilie, categoriile de bilete cu preturile de 280, 220 si 190 lei sunt epuizate. Fanii micutei orchestre mai pot gasi locuri pe data de 21 aprilie la categoriile IV (145 lei) si V (120 lei).Albumul "Je Dis Oui", de pe care Pink Martini vor canta piese la Bucuresti, a fost lansat la finalul anului trecut, in noiembrie. Este al noualea album de studio din istoria trupei si include piese in limba franceza, persana, armeana, portugheza, araba, turca, xhosa si engleza, multe dintre ele originale. Storm Large este vocea ce insoteste Pink Martini in turneul european, in timp ce China Forbes inca se afla in perioade de recuperare dupa o serie de probleme medicale.Atat pe 20, cat si pe 21 aprilie, accesul in sala va fi permis incepand cu ora 19.00, iar spectacolul va incepe de la ora 20.00. Biletele ramase disponibile se pot cumpara online pe www.eventim.ro, sau prin reteaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, librariile Humanitas, librariile Carturesti).