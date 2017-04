Rusia nu va difuza editia din acest an a Eurovision

"Perviy Kanal considera ca refuzul autoritatilor ucrainene este nefondat. E o tentativa a Ucrainei de a politiza competitia", a declarat o prezentatoare a acestei televiziuni, la un jurnal de stiri.Ucraina oraganizeaza in mai editia 2017 a Eurovision dupa victoria candidatei ucrainene, anul trecut.Serviciile secrete ucrainene (SBU) i-au interzis pentru trei ani cantaretei ruse Iulia Samoilova sa intre in Ucraina, din cauza unui concert pe care l-a sustinut in iunie 2015 in Crimeea, dupa anexarea acestei peninsule de catre Rusia.Intr-o scrisoare adresata premierului ucrainean Volodymyr Groisman la sfarsitul lunii martie, secretara generala a Uniunii europene de radioteleviziune (Eurovision sau UER) Ingrid Deltenre a amenintat ca va exclude Ucraina din competiile viitoare daca persista in refuzul de a permit accesul candidatei rusesti.