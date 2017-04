Incepem numaratoarea inversa pentru primul concert Gregory Porter in Romania

Articol sustinut de Twin Arts

Porter, un mama`s boy autentic - dupa cum se declara, a fost pana la 40 ani un secret bine pastrat. Apoi, oamenii i-au auzit vocea care vine ca un colac de salvare in caz de scufundare si te conduce lin prin apele tulburi. A fost nevoie de peste zece ani de momente bune si momente grele stranse laolalta in viata lui Porter, ca secretul sa poata iesi la iveala pentru o lume-ntreaga. Dupa o perioada de concerte in cluburile de jazz din Harlem, muzicianul - care a deraiat brusc de la o cariera promitatoare ca fotbalist din cauza unei accidentari ireparabile la umar -, inregistreaza albumele Water in 2010 si Be Good in 2012. Recunoasterea internationala vine odata cu aparitia pe piata a discului Liquid Spirit, scos de Blue Note Records in 2103, disc care a intrat in Top Ten UK Charts cu vanzari de peste 100.000 de unitati, si care i-a adus lui Gregory Porter primul Grammy.

Take me to the alley, melodia care da numele ultimului albumul este un preview pentru copilaria lui Porter. O vedem hasurata in cuvinte pe muza lui, mama cea puternica in rol de bun samaritean pentru cei din jur, indiferent de imprejurari. Don`t lose your steam este o piesa - imperativ pentru tinerii care nu au suficienta incredere de sine si un apel sa nu-si piarda capul, dar nici visele.

Avand ca ingrediente de baza esecurile, indoielile, dezamagirile si victoriile personale, ultimul album al acestui Nat King Cole actual empatizeaza, vine aproape de noi si vorbeste sincer atat despre inegalitatile dintre rase cat si despre suferinta dupa persoana iubita. Pentru Porter, mai presus de bravada improvizatiei muzicale este mesajul clar care trebuie sa incalzeasca sufletele cat mai multor oameni.

Porter e departe de a fi tributar unei zonei clasice sau de standards. Vocea lui nu e doar extraordinara, ci si originala, in toate sensurile, artistul facand dintr-o muzica destinata initial protestului, o chemare din suflet careia nu-i poti opune rezistenta.

Biletele la acest eveniment costa 120, 150, 180, 220, 260 de lei in functie de categorie si se gasesc in reteaua Eventim (magazinele Germanos, Orange Shop, Vodafone, Domo, librariile Carturesti si Humanitas, CinemaPro), online pe www.eventim.ro , dar si la casieria Salii Palatului. Concertul Gregory Porter este prezentat de Twin Arts. Detalii pewww.twinarts.ro si paginile de Facebook Jazz Night Out si Twin Arts.