“Ca pe vremuri”: Holograf, Compact și Cristi Minculescu & Iris vor sustine un concert la Arenele Romane pe 15 iunie

Dupa 40 de ani de cariera, timp in care generatii intregi au crescut cu muzicalor, trio-ul de aur al rock-ului romanesc se reuneste in spectacolul "Ca pe vremuri" la Arenele Romane, pe data de 15 iunie, de la ora 18.00.Show-ul va dura cinci ore, iar de pe scena de la Arenele Romane vor rasuna hituri precum "Fata din vis", "Cantec pentru prieteni" (Compact), "Baby", "Cine ma striga in noapte" (Iris), "Banii vorbesc", "Sa nu-mi iei niciodata dragostea" (Holograf).Biletele pot fi cumparate online pe iabilet.ro Evenimentul este organizat de Sublime Romania si comunicat de HTag PR.