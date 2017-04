Premiera in anul aniversar Phoenix 55 - Expozitie cu fotografii nepublicate din arhiva personala a lui Nicu Covaci

Articol webPR

Ulterior acestui eveniment, hotelul Caro din Bucuresti va fi gazda unei expozitii foto inedite, in cadrul careia vor putea fi vizionate in premiera zeci de fotografii nepublicate ale momentelor cheie din istoria formatiei Phoenix - extrase din arhiva personala a liderului Nicu Covaci. Expozitia va putea fi vizionata in perioada 4-7 mai si va cuprinde si cateva dintre tablourile realizate de Nicu Covaci si Valeriu Sepi, in varianta originala si copie.Expozitia de la inceputul lunii mai pregateste lansarea unui volum de fotografii din istoria Phoenix, cu materiale din arhivele personale ale membrilor formatiei, ale fanilor colectionari sau fotografilor care au documentat evenimente Phoenix de-a lungul celor 55 de ani de cariera. Volumul va cuprinde, si el, fotografii nepublicate pana in prezent.Deschiderea oficiala a expozitiei va avea loc joi, in 4 mai, la hotelul Caro (str. Barbu Vacarescu), alaturi de Nicu Covaci si de prieteni ai formatiei Phoenix.