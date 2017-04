Pianistul new-yorkez de origine romana Lucian Ban si celebrul violist american Mat Maneri prezinta pe scena ARCUB, Transylvanian Concert

Articol webPR

Dupa colaborarea in cadrul proiectului Enesco Re-Imagined (2009), pianistul Lucian Ban si violistul american nominalizat la premiile Grammy, Mat Maneri, lanseaza in 2013, la legendara casa de discuri ECM Records, Transylvanian Concert - album ce castiga elogiile presei majore din lume si aduce consacrarea internationala pentru muzicianul de origine romana.In cadrul turneului european 2017(Roma, Venetia, Stockholm, Londra, Valencia, Bucuresti) vor prezenta si piese de pe urmatorul album: doine si cantece inspirate din folclorul romanesc, blues & spirituals, compozitii proprii, totul trecut prin filtrul jazzului modern si al traditiei muzicii de camera. Originalitatea si intensitatea muzicala, chimia extraordinara dintre cei doi muzicieni sunt comentate de presa internationala:New York Times”Un album minunat si nelinistit ce releva pasiunea celor doi muzicieni pentru mister”The Guardian”Transylvanian Concert are propria frumusete melancolica dar si o neinfranata exuberanta”Mat Maneri (viola)Nominalizat in 2006 la Premiile Grammy pentru ”Cel mai bun album de muzica alternativa”, Mat Maneri a redefinit, pe parcursul unei cariere de peste un sfert de secol, rolul si vocea violei si vioarei in jazz si muzica improvizata si este recunoscut drept unul dintre cei mai creativi muzicieni de jazz contemporan. Nascut in Brooklyn in 1969, Mat Maneri si-a castigat o reputatie internationala de unul dintre cei mai originali muzicieni ai generatiei sale, laudat pentru vocea extrem de individuala, pentru mariajul pe care l-a realizat intre jazz si muzica microtonala si pentru colaborarile sale cu unele dintre numele majore ale muzicii secolului XXI - Cecil Taylor, Paul Bley, Paul Motian. Celebra revista All About Jazz il descrie in termeni fara echivoc: ¬Mat Maneri a schimbat felul in care lumea jazzului asculta vioara si viola”.Lucian Ban (pian)Lucian Ban este unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni romani de jazz, sound-ul pianului sau aducandu-i din partea criticilor comparatii cu Vladimir Horrowitz si McCoy Tyner (All About Jazz), Thelonious Monk, Abdullah Ibrahim sau Keith Jarrett (The Guardian), Ban fiind considerat ”unul din cei mai buni pianisti care s-au mutat la New York in ultima decada„ (Bruce Lee Gallanter). Declarat de cunoscutul ziar britanic The GUARDIAN drept ”a name to watch”, pianistul si-a castigat recunoasterea internationala gratie unei serii de proiecte si albume de prima mana, printre care Enesco Re-Imagined, dedicat reinterpretarii lucrarilor lui George Enescu si ”Transylvanian Concert” cu care si-a facut debutul pentru celebra casa de discuri ECM Records in 2013. In 2016 Sunnyside Records editeaza al 2-lea album al grupului sau ELEVATION ”Songs from Afar„, aparitie discografica ce aduce pentru prima oara unui muzician de origine romana calificativul maxim de cinci stele in celebra revista americana Downbeat Magazine.Biletele pot fi achizitionate online de pe http://arcub.ro/ si http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).Preturi: 35 lei (Categoria I). Elevii, studentii si pensionarii care se prezinta la Casa de Bilete ARCUB cu legitimatiile pot achizitiona bilete la pretul de 25 lei (Categoria II).Eveniment Facebook: https://tinyurl.com/m7lzj5jARTIST IN RESIDENCEAvand drept tema propusa de pianistul Lucian Ban ¬Jazz-ul in secolul XXI ¬ de la traditie la avangarda¬, programul ARTIST IN RESIDENCE continua in 2017 seria concertelor de jazz cu proiecte originale, care vor fi prezentate in premiera pe scena ARCUB. Programul se remarca printr-o selectie spectaculoasa de muzicieni romani si internationali.Evenimente viitoare - Artist in Residence:11 mai: Young Lions - Young Contemporary Romanian Jazzact 1 DAN MITROFAN QUARTET // act 2 RAZVAN COJANU U428 mai: KIRK KNUFFKE LAMPLIGHTER TRIO8 iunie: act 1 COREY MWAMBA (UK) // act 2 INNER VOICE TRIO (RO/BRA)22 iunie: ALEX HARDING & LUCIAN BAN (USA/RO)Programul ARTIST IN RESIDENCE invita muzicieni de jazz sa curatorieze un sezon de concerte cu o tema propusa de ei insisi. Artistii in rezidenta devin curatori si performeri ai unor stagiuni tematice care prezinta publicului din Bucuresti muzicieni romani si internationali in proiecte ce ilustreaza tema aleasa. Programul isi doreste sa devina o pepiniera pentru noile directii in jazz-ul romanesc si european, o platforma pentru creativitatea scenei muzicale din Romania.Jazz-ul la inceputul acestui mileniu este mai divers si mai viu ca niciodata - o muzica cu adevarat globala, jazz-ul a devenit un limbaj universal care adopta si este influentat de miriade de surse complementare si genuri muzicale: de la muzica clasica sau cea camerala de sorginte europeana, la muzica diverselor popoare sau cea etno, de la rock si hip hop, la muzica electronica, jazz-ul a aratat o capacitate extraordinara de a le ingloba pe toate acestea si de a crea noi directii in secolul XXI - Lucian Ban, curator ARTIST IN RESIDENCE.