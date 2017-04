Violoncelistul Adrian Naidin va sustine un concert la TNB pe 8 mai

Antitristul, denumirea controversata a noului concert oferit de violoncelistul Adrian Naidin, isi are originile in modul in care se raporteaza artistul la propriile incercari oferite de destin.Adrian Naidin a absolvit Liceul de Muzica “Sigismund Toduta”, la clasa prof. Gabriela Todor, care a avut un rolurias si decisiv in formarealui ca violoncelist, si Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, SectiaVioloncelsi Muzica de Camera. A debutat in 1998 ca artist instrumentist la Opera Maghiara din Cluj-Napoca. Intre 2000 si 2003 a colaborat cu Teatrul National Bucuresti pentrumuzica de teatru. Din 2001, estemembru al Orchestrei Nationale Radio din Bucuresti.Biletele pentru concertul ANTITRISTUL au fost puse in vanzare si pot fi achizitionate de la casa de bilete a Teatrului National Bucuresti sau online de pe www.ticketnet.ro, www.bilet.ro, www.eventim.ro si www.iabilet.ro.