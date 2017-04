Nepoata lui Bono de la U2, printre concurentii „Romanii au talent”

Aceasta provine dintr-o familie moldo-irlandeza, iar mama ei, Rebecca Nicole Hewson, este verisoara lui Bono, informeaza Pro TV.Chiar daca bunicul ei i-a sugerat sa-l contacteze pe celebrul artist pentru a o ajuta in cariera, concurenta si-a dorit intotdeauna sa realizeze totul cu propriile forte, fiind apreciata si aplaudata de juratii Romanii au talent."Eu o sa ma uit in continuare cu aceeasi admiratie la tine daca in etapa urmatoare o sa vii cu Bono", ii va spune Andi Moisescu.Vineri seara, juratii emisiunii "Romanii au talent", impreuna cu prezentatorii Pavel si Smiley, ii vor alege pe cei mai buni 50 de concurenti, pe care ii vor trimite in semifinalele live, potrivit protv.ro.U2 este o formatie irlandeza de rock din Dublin. Infiintata in 1976, ea este formata din Bono (vocalist si chitarist), The Edge (chitarist, claviaturist, si vocalist), Adam Clayton (basist) si Larry Mullen, Jr. (percutionist). Muzica pe care a cantat-o in perioada de inceput isi trage originile din post-punk, dar a ajuns in cele din urma sa incorporeze influente din mai multe genuri de muzica pop. De-a lungul intreprinderilor muzicale, cei patru si-au mentinut un sunet construit pe muzica instrumentala melodica, scoasa in evidenta de sunetul de mare varietate timbrala al chitarei lui The Edge si pe vocea expresiva a lui Bono. Versurile lor, adesea impodobite cu imagistica spirituala, se concentreaza pe o tematica personala si socio-politica.