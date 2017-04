Articol webPR

Categoria 1: 230 RON



Categoria 2: 180 RON



Categoria 3: 160 RON



Categoria 4: Sold Out



Categoria 5: 95 RON



Golden: 285 RON



Gazon: 190 RON



VIP: 500 RON

Zis si facut, de cand a aparut cel de-al patrulea album al lor, "Only By The Night", care a inclus clasicul "Sex On Fire", au vandut milioane de copii si au castigat premii pe tot globul. Kings of Leon viziteaza in premiera Romania pe 17 iunie, intr-un mega-concert pe Arena Nationala din Capitala. Showul face parte din turneul de promovare a celui mai recent album intitulat "WALLS" si este organizat de Alive in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti.Patru lucruri pe care nu le stiati despre Kings of Leon:S-au nascut pentru scena. Jared spune ca la varsta de 9 luni, Caleb ingana muzica de la radio. Cum au inceput ca trupa? "Jared nu pusese mana niciodata pe un bas, Caleb nu se atinsese niciodata de o chitara, iar Matt luase numai doua lectii la acelasi instrument" spune Nathan."Ne-am rapit varul din Mississippi, i-am spus mamei ca sta o saptamana la noi si nu l-am mai lasat niciodata sa plece acasa. Ne-am inchis in subsol cu un gram de marijuana si literalmente am petrecut o luna acolo. Mama ne aducea mancare. La sfarsitul lunii au venit cei de la casa de discuri sa vada rezultatul si noi aveam gata piesele Molly, California Waiting, Wicker Chair si Holy Roller Novocaine". Primul show live al trupei a fost in deschiderea unui concert country. Trupa a reusit sa depaseasca barierele unui anumit gen muzical adaptandu-si instant toate piesele la un stil country alternativ.Vocalistul Kings of Leon s-a gandit sa-si vanda casa din Nashville din cauza unui aflux continuu de scrisori de la fani, unele dintre ele destul de infricosatoare. "Sunt niste copii din Marea Britanie care merg la Nashville si imi tot lasa cadouri. Varul meu, care are grija de casa, le ascunde de mine - mi-a spus ca m-as fi speriat daca le-as fi vazut". Caleb e casatorit cu modelul Victoria Secret Lily Aldridge, cu care are o fetita, Dixie Pearl. Lily Aldridge a aparut in videoclipul piesei "Use Somebody". In ciuda faptului ca a nascut, Lily arata senzational si nu a ratat niciun show de la Victoria's Secret, de la debutul sau din anul 2009.Nu era de ajuns ca trupa e formata din trei frati si un var. Si in stafful tehnic mai sunt membri ai clanului Followill, mai exact un alt var, Cristopher (poreclit Nacho). Nathan recunoaste ca daca n-ar fi descoperit muzica, el si Caleb ar fi stat si acum cu parintii. De altfel, Caleb se tunde in continuare la mama acasa. E singurul om din lume pe care il lasa sa-i atinga parul. Motivul? "La frizer nu te lasa sa intri beat".Caleb spune ca a petrecut scriind "Sex on Fire" mai mult timp decat pentru oricare alta piesa Kings of Leon. "Am scris-o oarecum cand eram beat. N-am vrut sa fie prea cliseistica sau prea ciudata. [...] am scris intai un cantec despre doi oameni care se urau, dar sexul era atat de bun incat nu puteau sa stea departe unul de altul. Si pe urma am mai scris o piesa care era mult prea explicita. Am tot incercat sa gasesc o medie fericita intre cele doua versiuni".Headlineri ai celor mai mari festivaluri din lume: Glastonbury, Coachella, Roskilde si Lollapalooza (Berlin, Chicago, Santiago Chile), in 14 ani de cariera, cei patru Kings Of Leon au produs 7 albume, au vandut peste 18 milioane de albume si peste 24 de milioane de single-uri in intreaga lume si au castigat 2 premii Grammy: unul pentru "Sex on Fire" in 2009 si unul pentru "Use Somebody" in 2010.- www.bilete.ro si bilete in reteaua Bilete.ro.- Prin comanda la www.bilete.ro ( livrare la domiciliu prin curierat ).- Direct - Biletele sunt disponibile pe www.bilete.ro, in magazinele Inmedio semnalizate "Bilete.ro", in magazinele Germanos, in oficiile Postei Romane si in casieria din incinta Hotel Ibis, Calea Grivitei, nr. 143, parter. Lista completa a celor peste 1000 de puncte de vanzare din reteaua Bilete.ro de pe intreg cuprinsul tarii poate fi accesata aici.