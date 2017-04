Roger Waters, primul album solo in ultimii 25 de ani: "Is This The Life We Really Want?" va fi lansat in 2 iunie

Intitulat "Is This The Life We Really Want?", albumul contine 12 melodii si este descris de Columbia (Sony Music) drept "un comentariu inflexibil asupra vietii moderne si a timpurilor nesigure".Noul album al autorului, compozitorului si cantaretului in varsta de 73 de ani se inscrie in linia "Animals" si "The Wall", celebrele albume Pink Floyd aparute in anii 70 si vin la 25 de ani dupa ultimul sau album solo, "Amused to Death" (1992).Produs si mixat de Nigel Godrich, care a lucrat, printre altele, cu Radiohead, Paul McCartney si U2, albumul contine melodii cu titluri evocatoare precum "The Last Refugee", "Broken Bones" sau "Part of Me Died".